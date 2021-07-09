Англичанку с 5 лет многократно похищали пришельцы, оставляя на ее теле множество синяков, рубцов и ссадин

По словам Хилари, среди пришельцев Серые на самом деле лишь слуги, а рептилоиды более высшие существа. Есть также еще один тип гуманоидов, но над всеми ими стоит еще одна раса, некие фигуры в капюшонах.

Хилари Портер было всего 5 лет, когда пришельцы похитили ее в первый раз. Случилось это когда она играла в поле, рядом со своим домом в Уэльсе.

В поле была высокая трава и когда девочка бежала по этой траве, она вдруг наткнулась на страшное чудовище с чешуйчатой кожей, черными дырками вместо носа и крошечным ртом.

Это существо схватило девочку за руки и потащило ее к стальному диску, стоящему неподалеку. В диске было отверстие и когда существо затащило ребенка внутрь, там оказалось что-то вроде лифта с закрывающимися дверями.

Следующее, что помнила Хилари, была комната со множество панелей, на которых были мигающие кнопки. По комнате ходили маленькие гуманоидные фигурки.

"Меня раздели и бросили на какую-то кровать. Они взяли действительно ужасный острый инструмент и прижимали его прямо к моему телу, пока я кричал. После этого я ничего не могу вспомнить", – рассказывала Хилари.

Случилось это в конце 1950-х годов и было лишь первым похищением из множества, которые пережила Хилари и которое она помнила. Однако, она подозревала, что на самом деле ее похищали еще раньше. Дело в том, что в последующие годы Хилари узнала от своей матери, что когда ей было 2-4 года, она регулярно загадочным образом куда-то пропадала со двора.

Ребенка начинали искать и каждый раз вскоре находили в нескольких милях от ее дома, причем девочка находилась в необычном ступоре и не могла ответить на вопросы, где она была и что с ней случилось.

Точно также, уже будучи взрослой, Хилари неоднократно переживала странный опыт, но ничего не могла вспомнить о том, что с ней происходило. Из доказательств того, что все это было на самом деле, у нее было лишь пропавшее время и непонятные отметины на теле.

Типичный случай подобного рода произошел с ней в 1970 году, когда она ехала с мужем на автомобиле по дороге в Кардифф. Внезапно оба они на мгновение отключились, а когда пришли в себя, то обнаружили, что сидят в машине, которая стоит в гараже. Никто из них не помнил как они доехали сюда, а судя по расходу бензина, их автомобиль словно вообще не проезжал все эти мили.

Позже этим же днем Хилари обнаружила на своем теле таинственный треугольный рубец, который она не могла объяснить.

"Это было чертовски страшно. Мы просто потеряли сознание и понятия не имели, как мы туда попали. И я совсем не чувствовала себя хорошо. Мой муж подумал, что мы, должно быть, заснули, но это не объясняло, как мы туда попали. Когда мы вернулись домой, я переоделась и обнаружила на животе треугольные следы, как от сильного синяка или большого присасывания. Я подумала, черт возьми, посмотри, что это такое".

Портер утверждает, что в 1974 году она работала в лаборатории Министерства обороны на местном заводе Маркони, когда НЛО парил над их зданием. В другой раз она увидела, как два таинственных светящихся шара прошли мимо здания вдоль трассы M3 в Фарнборо, Хантс, а на следующий день военные оцепили это здание.

У нее было так много похищений, что она потеряла им счет, и после них на ее теле очень часто оставались вещественные доказательства, такие как рубцы, синяки, царапины или пятна крови на ее одежде или простынях. Также после каждого такого случая у Хилари начинались головные боли, тошнота и носовое кровотечение.

"У меня в ухе есть металлический имплант. Врач сказал, что это что-то вроде куска воска, но я это очень хорошо чувствую. У моего партнера Кена есть монитор, который обнаруживает подслушивающие устройства. И когда он подносит его к моему уху, прибор звенит", – рассказывает Хилари.

Похищения продолжались на протяжении всей ее жизни, и многие из них она вспоминала во снах. Она объяснила, что инопланетяне общаются телепатически и могут похищать людей через стены и твердые конструкции, просто протягивая руку, чтобы забрать их. Она говорит, что ее похищали из собственного дома прямо через потолок:

"Они переносят вас на молекулярном уровне и могут создавать порталы в стене или закрытой двери. В воспоминаниях я была на пляже и видел это инопланетное существо ростом около шести футов в зеленом комбинезоне. Я не могла видеть его лица, но он мог общаться мыслями и имел на шее коробку для сейсмических испытаний. Он предупреждал меня, что собирается вызвать землетрясение".

Она говорит, что инопланетяне, похоже, так же интересовались ее дочерью.

"Однажды я уложила свою дочь Салли в постель и спустилась вниз. Затем я заметил у окна огромную фигуру. Я застыла на месте от страха. Через несколько секунд фигура подняла руку, и я сделала то же самое. После этого я не был так напугана. Я решила, что он не причинит мне вреда. Затем он скользнул в конец сада. Он двигался так быстро. Затем он рванул в сторону, остановился на несколько секунд и ушел".

В какой-то момент она была так расстроена инопланетной активностью, что переехала из Уэльса и пережила несколько лет без похищений. Однако, как только она вернулась, похищения начались снова, заставляя ее поверить, что их привлекает Уэльс по какой-то неизвестной причине.

По словам Хилари, среди пришельцев Серые на самом деле лишь слуги, а рептилоиды более высшие существа. Есть также еще один тип гуманоидов, но над всеми ими стоит еще одна раса, некие фигуры в капюшонах.

"На них нельзя смотреть. Их глаза сияют, и когда они смотрят на вас, они проникают в ваш разум. Они склонны похищать женщин для получения яйцеклеток и генетического материала для целей разведения. Мы считаем, что именно они создают нечто среднее между инопланетянами и людьми".

В настоящее время Хилари Портер сотрудничает с группами других похищенных, которые также пережили пугающие опыты, а также является активным членом Британского общества земных и воздушных таинств (BEAMS).

Она продолжает настаивать на том, что ее история правдива, и защищать других в сообществе контактеров НЛО, которых подвергали остракизму и высмеивали за их утверждения.