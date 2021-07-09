Неопознанный объект приблизился к МКС

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09.07.2021, 7:57, Разное
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Неизвестный объект приблизится к Международной космической станции (МКС) 8 июля, в своем Telegram-канале сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Согласно прогнозам экспертов, максимальное расстояние от неопознанного объекта до международной станции составит 4,8 километра.

Рогозин написал, что вероятность столкновения с непонятным объектом составляет 3.12Е-11. По данным средств наблюдений, объект UNKNOWN ориентировочно сблизится на минимальное расстояние 4,584 километра 08.07.2021 в 16:16:05 ДМВ.

Неопознанный объект приблизился к МКСКроме этого в NASA сообщили о прогнозируемой угрозе столкновения с неизвестным объектом, при этом указав на возможное сближение с МКС на 4,8 километра. Однако российские специалисты не подтвердили вероятную угрозу.

Спустя некоторое время прогнозируемое расстояние до объекта резко сократилось в 3 раза, сообщили в Роскосмосе. На данный момент прогноз сближения «космического мусора» со станцией составляет уже 1,5 километра.

В апреле 2021 года экипаж корабля SpaceX едва избежал столкновения с НЛО. Крупный кусок космического мусора пролетел мимо капсулы SpaceX Crew Dragon, а спустя несколько часов его экипажу было приказано приготовиться к вероятному столкновению с неопознанным объектом.

Исследователи считают, что количество подобных инцидентов в будущем увеличится, так как околоземное пространство непрерывно насыщается новыми аппаратами, которые даже при выходе из строя продолжают оставаться на околоземной орбите и мешают работе других аппаратов.



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