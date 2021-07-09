 

По словам гаитянского министра, к убийству Моиза причастны двое мужчин из Южной Флориды и четверо колумбийцев

09.07.2021, 5:54, Разное
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BY JACQUELINE CHARLES AND MICHAEL WILNER

JULY 08, 2021

 Video Толпа поджигает машины, предположительно использовавшиеся нападавшими, убившими Моиза

В четверг, разъяренная толпа собралась возле полицейского участка в Петион-Вилле и подожгла несколько автомобилей, которые, по их предположениям, использовались нападавшими, убившими президента Гаити Жовенеля Моиза BY JOHNNY FILS-AIMÉ

PORT-AU-PRINCE

Как стало известно Miami Herald, в связи с убийством президента Гаити Жовенела Мойза  были арестованы двое мужчин из Южной Флориды.

Матиасом  Пьером, министром, отвечающим за выборы на  Гаити,  один из нападавших  был идентифицирован как  35-летний Джеймс Солажес из Форт-Лодердейла. По словам Пьера, Солажес родом из Гаити и является гражданином США.

В недатированном видеоинтервью на креольском языке,  Солажес,  родом из Жакмеля на юго-востоке Гаити, который жил в Форт-Лодердейле, назвал себя филантропом и защитником прав детей, который помогал школьникам из района, где он вырос.

Второго человека, арестованного при убийстве, Пьер опознал   как 55-летнего Джозефа Винсента из пригорода  Майами. Винсент, родом из Гаити, также является гражданином США, сказал Пьер.

Пьер опознал других арестованных подозреваемых, все из Колумбии: Алехандро Хирардо Сапата, 41 год; Джон Хайро Рамирес Гомес, 40 лет; Виктор Альбейро Пинера Кардона, 40 лет, и Мануэль Антонио Гросо Гуарин, 41 год.

Полиция Гаити демонстрирует часть оружия, которое, по их словам, изъято у  людей, причастных к убийству президента Жовенеля Мойза. Jacqueline Charles [email protected]

Ранее в тот же день, толпа в районе Петион-Вилль, недалеко от места убийства президента, схватила двух иностранцев, предположительно причастных к убийству Моиса, сообщил начальник национальной полиции Гаити.

На видео, опубликованном в социальных сетях, видно, как толпа тащит двух мужчин, один из которых был без рубашки и связан веревкой.

«Вперед, вперед!» кто-то кричит на видео, когда толпа толкает двух мужчин.

Толпа отвела двоих мужчин в полицейский участок в районе Петион-Вилле. Леон Чарльз, временно исполняющий обязанности директора национальной полиции, разговаривая с Radio Metropole перед полицейским участком, сказал, что эти двое мужчин входят в число тех, кого они подозревают в убийстве президента в среду утром. Директор полиции не объяснил, откуда толпа узнала, что эти двое мужчин были причастны к убийству.

Люди смотрят в окно полицейской машины где лежат трупы  двух человек, погибших в результате перестрелки с полицией в Порт-о-Пренсе, Гаити, в четверг, 8 июля 2021 года. По словам начальника полиции Леона Чарльза, двое погибших являются подозреваемыми в убийство президента Гаити Жовенеля Моиза. Joseph Odelyn AP

Чарльз сказал, что полиция убила семерых нападавших во время перестрелки в среду и арестовала еще шесть человек, подозреваемых в причастности к убийству.

У полицейского участка собралась большая толпа, требующая, чтобы полиция выдала подозреваемых.

Он сказал что  полиция продолжает поиски новых подозреваемых, но  не сообщил о гражданстве задержанных. Он сказал, что есть как черные  так и белые подозреваемые,  и иностранцы.

По его словам, важно «выяснить, как они это сделали».

Пока поиск подозреваемых продолжается, состав руководства страны в четверг оставался под вопросом.

Клод Жозеф, премьер-министр, который недавно ушел в отставку, сказал, что он главный, и объявил военное положение по всей стране. Но Ариэль Генри, политик и нейрохирург, которого на прошлой неделе Моис недавно назначил премьер-министром, утверждает, что он главный, хотя и не был приведен к присяге.

В четверг администрация Байдена заявила, что признает Джозефа исполняющим обязанности премьер-министра Гаити.

«Клод Жозеф занимал эту должность. Он был исполняющим обязанности премьер-министра до убийства президента Моиса. Мы продолжаем работать с Клодом Жозефом как таковым», – сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Второй чиновник подтвердил, что Джозеф рассматривается как исполняющий обязанности главы государства.

Официальные лица подтвердили, что Соединенные Штаты также поддерживают выборы в Гаити «позднее в этом году».

Но пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не зашла так далеко в поддержке Джозефа во время пресс-брифинга в четверг днем.

«Это наша точка зрения, и мы продолжаем призывать к проведению выборов в этом году и считаем, что они должны проходящие сейчас  выборы должны продолжиться. Мы знаем, что свободные и справедливые выборы будут способствовать мирной передаче власти вновь избранному президенту, и мы, безусловно, продолжаем поддерживать демократические институты Гаити», – сказала она.

«Мы будем призывать все политические партии, гражданское общество и заинтересованные стороны к совместной работе после трагедии и поддерживаем  призыв исполняющего обязанности премьер-министра к спокойствию. Мы признаем демократические институты Гаити и собираемся продолжать работать с ними напрямую, но мы призываем к выборам в этом году и поддерживаем те, которые проходят ».

Не все в Гаити поддерживают мнение о том, что Джозеф является законным лидером Гаити. В четверг члены гражданского общества страны и оппозиционных политических партий собрались в отеле в Петион-Вилле, чтобы прийти к политическому соглашению в надежде положить конец неразберихе и конфликту по поводу того, кто главный.

Магали Комо Дени, бывший министр культуры и координатор недавно сформированной Комиссии по поиску гаитянского решения продолжающегося политического кризиса, сказала , что Джозеф не может быть законным премьер-министром, потому что он уже ушел в отставку. Она поздравила человека, которого она назвала новым премьер-министром  –  Ариэля Генри.

Джозеф «был официально уволен указом президента», – сказала Дени. «И это правительство не его. … Де-факто  намерения  президента заключались в том, чтобы передать эту работу кому-то другому».

Джозеф, добавила она, был министром иностранных дел, временно исполняющим обязанности премьер-министра  после отставки бывшего премьер-министра Джозефа Джоута.

Дени сказала, что гражданское общество собралось в четверг, чтобы достичь политического согласия, чтобы определить, кто возьмет на себя ответственность за переход, «потому что мы должны выбраться из этого разделения – за Ариэля Генри  или за  Клода  Жозефа, которое втягивает  страну в ненужный конфликт».

В то время как сама  Дени  представляла  третьего человека, некоторые из присутствовавших надеялись заручиться поддержкой большинства в  пользу кандидатуры Генри с  тем чтобы окончательно решить вопрос кто  будет управлять  Гаити в ближайшие месяцы.

Генри сказал Miami Herald, что он подтверждает, что «я не играю. Я премьер-министр».

Он добавил, что администрация Байдена дезинформирована. «Информация, которой они располагают, неточная», – сказал он.

За эту должность борется третий политик: Джозеф Ламберт, нынешний глава единственного конституционного института в стране, Сената, который был сокращен до 10 членов.

Полиция доставляет  двоих задержанных в полицейский участок Петион Вилль в Порт-о-Пренсе, Гаити, в четверг, 8 июля 2021 года. По словам начальника полиции Леона Шарля, двое задержанных подозреваются в убийстве президента Гаити Жовенеля Мойзе.. JOSEPH ODELYN AP



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