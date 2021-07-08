Талибан приехал в Москву, чтобы заверить её, что их победы не угрожают России

July 8, 2021 ASSOCIATED PRESS

MOSCOW (AP) — Делегация талибов приехала в Москву, чтобы заверить её, что их быстрые успехи в Афганистане не угрожают РФ или ее союзникам в Центральной Азии. Российские официальные лица выразили обеспокоенность тем, что наступление талибов может дестабилизировать обстановку в бывших советских республиках Центральной Азии к северу от Афганистана, и выразили готовность предложить им помощь в сфере обеспечения безопасности в случае необходимости. Ранее на этой неделе наступление талибов вынудило сотни афганских солдат бежать через границу в Таджикистан. В четверг представитель талибов сообщил агентству ТАСС, что делегация талибов прибыла в Москву, чтобы «заверить, что мы не позволим никому использовать афганскую территорию для нападения на Россию или соседние страны».