 

Беременная принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци посетили Уимблдонский турнир

08.07.2021, 18:18, Разное
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Сегодня, в девятый день теннисного турнира Уимблдон в Лондоне, в королевской ложе появилась принцесса Йоркская Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци. Это первый публичный выход супругов с момента объявления о скором пополнении в их семье.

Для посещения спортивного мероприятия Ее Высочество выбрала белое платье-миди с объемными рукавами и квадратным вырезом на груди в черный горох бренда Self-Portrait. Оно аккуратно подчеркивало живот принцессы и не скрывало ее фигуры. На Эдоардо были белая рубашка, синий костюм и галстук в тон, а большую часть матча муж принцессы смотрел в солнцезащитных очках. Супруги на трибуне были не одни – с ними за ходом матча наблюдала тетя Беатрис, супруга принца Эдварда, графиня Уэссекская Софи.Эдоардо Мапелли Моцци и принцесса Беатрис

Напомним, о том, что принцесса Беатрис и ее муж Эдоардо Мапелли Моцци скоро станут родителями, сообщила пресс-служба Букингемского дворца 19 мая. Для ее супруга будущий ребенок станет вторым – у него уже подрастает сын Кристофер от первого брака.

Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года. Королеву уже оповестили, и обе семьи невероятно рады такой новости, – гласило сообщение.Будущий малыш станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II и будет всего на несколько месяцев старше первенца ее младшей сестры, 31-летней принцессы Евгении – та родила мальчика от своего супруга Джэка Бруксбенка 9 февраля этого года. 

Графиня Софи

Уимблдон – одно из любимых мероприятий британских монархов после королевских скачек. Турнир этого года уже посетили Кейт Миддлтон и внучка Елизаветы II Зара Тиндалл и Майк Тиндалл. Правда, именно после посещения теннисного матча, как отметили СМИ со ссылкой на пресс-службу Кенсингтонского дворца, Кейт Миддлтон вынуждена соблюдать режим самоизоляции после контакта с человеком, больным коронавирусом.

Кейт Миддлтон, Уимблдон, 2 июля 2021 года



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