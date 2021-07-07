СМИ: Скарлетт Йоханссон снова беременна

Скарлетт Йоханссон беременна. Первые слухи о том, что 36-летняя актриса ждет ребенка от своего мужа Колина Жоста появились в июне. Поводом тому стали мероприятия, связанные с продвижением фильма с участием Скарлетт “Черная вдова”, которые актриса пропустила. Тот факт, что большинство интервью Йоханссон давала онлайн насторожил журналистов, ведь она не только исполнительница одной из главных ролей, но и исполнительный продюсер. Скарлетт также не появилась на специальном показе “Черной вдовы” в Ист-Хэмптоне 2 июля. Теперь ряд иностранных СМИ собрали свидетельства анонимных источников, которые заверили, что Скарлетт действительно в положении, но пока не готова афишировать беременность.

Скарлетт беременна, но хранит это в тайне. Она все время вела себя очень осторожно, так, чтобы никто ничего не заметил, – цитируют СМИ слова истоничка. Другой аноним уверяет, что актриса уже на большом сроке, и первый общий ребенок знаменитой супружеской пары должен появиться на свет совсем скоро.

Она уже скоро должна родить. Скарлетт и Колин просто в восторге, – отметил инсайдер. Избегая публичных мероприятий, Скарлетт и Колин не попадаются и папарацци. Как рассказали очевидцы в Хэмптоне, актриса изменила своим многолетним привычкам и этим летом почти не появляется в окрестностях курорта, хотя у нее есть дом неподалеку, в местечке Монток.

Скарлетт обычно проводит лето здесь, мы часто ее видели в Амагансетте и Монтоке, гуляющей с собаками на пляже или в кофейнях за чашкой кофе. Но этим летом нет, кажется, она намеренно не выходит и старается не попадаться людям на глаза, – цитируют СМИ местного жителя.

Скарлетт Йоханссон и Колин Жост, апрель 2019 года

Официальных комментариев со стороны пары пока нет. Для Скарлетт, если информация подтвердится, ребенок от Жоста станет вторым. У актрисы подрастает дочь от второго брака с Роменом Дуриаком – Роуз Дороти 4 сентября этого года исполнится 7 лет.

Скарлетт с дочкой Роуз и Колином на прогулке, май 2018 года

Напомним, впервые Скарлетт и Колин встретились в 2006 году. Тогда Скарлетт еще встречалась с Джошем Хартнеттом, а впереди ее ждали два брака – с Райаном Рейнольдсом и Роменом Дуриаком, от которого она родила дочь. Но уже в тот момент Скарлетт произвела на Колина Жоста сильное впечатление.

В свой первый год работы на Saturday Night Live я написал 8 скетчей, включая пародию на передачу MTV “Уже можно” (или My Super Sweet Sixteen в английском варианте – прим. ред.). В одном из них приняла участие Скарлетт Йоханссон. Ей только исполнилось 20, мне было 23, но с точки зрения статуса и зрелости она была здесь (держу руку над головой), а я – здесь (опускаю руку до земли). Позже она сказала, что в тот момент сочла меня “милым”, но я-то знаю, как смотрелся на самом деле, и это слово я не могу написать в этой книге, – написал Колин в своих мемуарах A Very Punchable Face. В октябре прошлого года Скарлетт Йоханссон и Колин Джост поженились. Свадьба была тайной, прошла в узком кругу родных и близких.