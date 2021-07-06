Анна Винтур, Маргарет Куэлли в свадебном платье, Кароль Буке и другие на показе Chanel

В Париже продолжается Неделя высокой моды – звездные гости и зрители не могут не нарадоваться тому, что впервые за два года показы проходят в оффлайн-формате. Вчера, в первый день Недели моды во французской столице прошли показы брендов Off-White и Dior, где Вирджил Абло и Мария Грация Кьюри продемонстрировали, что модницы со всего мира будут носить этой осенью. А сегодня днем во дворце Гальера состоялся показ осенне-зимней кутюрной коллекции Chanel. Гостями шоу стали Кароль Буке, Дэйзи Эдгар-Джонс, София Коппола, Анна Винтур и многие другие – правда, число посадочных мест в зале было ограничено, а гости соблюдали социальную дистанцию.

Однозначно звездой показа стала Маргарет Куэлли – дочь актрисы Энди Макдауэлл и Пола Куэлли закрывала дефиле. На подиуме 26-летняя звезда фильма Квентина Тарантино “Однажды в… Голливуде” появилась в белоснежном свадебном платье с шляпой-таблеткой с вуалью в черную крапинку на голове и с букетом цветов в руках. Она вела себя на подиуме как настоящая невеста и, пройдя перед гостями, покружилась и бросила букет за спину в зрительный зал. Кстати, его поймала главный редактор журнала InStyle Лора Браун.

Креативный директор Chanel Виржини Виар продемонстрировала, что даже в холодное время года можно носить яркие, воздушные и текстурные наряды – к тому же после пандемии и долгой самоизоляции всем нам хочется немного принарядиться даже на обычную прогулку.

Новая коллекция вобрала в себя все самое лучшее из эстетики Chanel: твидовые костюмы, пышные платья с многоярусными юбками, строгие линии и сочетания разных не только по цвету, но и текстуре тканей. Не обошлось и без щепотки праздника: аксессуаром к некоторым нарядам стал, например, серебристый боа.