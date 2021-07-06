«Вкусвилл» запретит посещать свои магазины группам людей одного пола

После провала рекламной кампании с представителям ЛГБТ-сообщества руководство компании «Вкусвилл» сообщило о новых мерах поддержки своих покупателей, придерживающихся традиционных взглядов.

С 12 июля войти в магазин «Вкусвилл» можно будет только в компании человека другого пола. Ограничение призвано сократить количество ЛГБТ-посетителей и исключить даже теоретическую возможность пропаганды гомосексуализма.

– Под запрет не попадут, очевидно, гетеросексуальные пары посетителей: например, мама с дочкой или дедушка с внуком. Их мы всегда будем рады видеть в наших магазинах. А вот людям одного пола придётся либо посещать магазин по одиночке, либо подтвердить родство, если это братья, сёстры или другие родственники. Особенно тщательно будем проверять людей неформального внешнего вида, — заявил основатель «Вкусвилла» Андрей Кривенко.

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