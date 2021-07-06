Звезда “Великолепного века” Мерьем Узерли отобрала роль у Джулии Робертс

Несмотря на середину лета, российские и мировые звезды не стремятся отдыхать у моря, предпочитая ему съемки в новых картинах. Так, сегодня в сети появились первые кадры со съемок фильма “Воланд” с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. А тем временем в Турции стартовали съемки нового фильма под рабочим названием “Прекрасный сон” (Güzel Bir Rüya). Режиссером выступил Альп Камбер, а главная роль в проекте досталась 37-летней звезде сериала “Великолепный век” Мерьем Узерли.

О самом фильме пока известно крайне мало, однако одна деталь подготовительного процесса удивила многих: как выяснили иностранные журналисты, звезда турецкого кино получила роль, которая предназначалась 53-летней голливудской актрисе Джулии Робертс. Сценарий фильма, как рассказала турецкая журналистка и блогер Бирсен Алтунтуш, писали специально под Джулию, но в итоге роль досталась Мерьем.

Мерьем Узерли

Джулия Робертс

Версий, почему режиссер решил заменить актрису на главную роль, две. Первая состоит в том, что якобы режиссер решил, что актриса должна быть с турецкими корнями и в последний момент пригласил Узерли вместе Робертс. Вторая – Джулия сама отказалась от роли и продюсеры решили позвать Мерьем. Также известно, что фильм поддержал продюсер American History X Джон Мориссей и, возможно, его презентуют на каком-нибудь престижном кинофестивале, например, Sundance. Как бы там ни было, Мерьем Узерли вместе с бойфрендом и дочерьми уже прилетели из Германии в Турцию, и съемки уже начались в Стамбуле.

Напомним, что последний раз Мерьем Узерли появлялась на публике в Москве во время ММКФ. Актриса прилетела в российскую столицу, чтобы не только пройтись по красной ковровой дорожке фестиваля, но и презентовать фильм со своим участием “Улей”. Также за время пребывания в российской столице актриса дала несколько интервью, в том числе и HELLO.RU. В беседе Мерьем призналась, что пока не собирается замуж за своего таинственного партнера, отца своей младшей дочери, имени которого она держит в секрете.

Мерьем Узерли на премьере фильма “Улей”, апрель 2021 года