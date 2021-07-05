Как носить самый модный тренд года: прически с большими заколками на лето (варианты для волос любой длины)

Летом мы все чаще стремимся завязать волосы и поднять их выше, чтобы не страдать от жары. Но при этом никто не отменял желания выглядеть прекрасно и стильно. Тем, кто хочет красиво укладывать волосы и следить за модой, стоит воспользоваться одним из главных трендов 2021 года – крупными заколками. Такое модное решение сделает ваш образ более ярким и стильным.

Тренд на большие заколки

Инстаграм-блогеры и западные знаменитости еще в прошлом году начали носить крупные шпильки. Кайли Дженнер часто фиксировала локоны различными длинными невидимками, а ее сестра Кендал использовала заколки с жемчужными бусинами. Большие зажимы для волос часто красовались в волосах Беллы и Джиджи Хадид и других звезд. И вот этот тренд дошел и до России.

Большие заколки – это не просто эхо 90-х, как большинство модных тенденций этого года, а новый тренд, который пришелся по душе всем без исключения. Ведь их могут использовать все, вне зависимости от длины волос. Мы собрали в своей подборке лучшие модные решения с большими заколками.

Длинные распущенные волосы

Самый легкий способ придать прическе немного шарма – заколоть волосы объемной заколкой. Выберите цвет и модель шпильки под свой образ – и вы станете иконой стиля.

Вы можете выбрать как однотонные металлические заколки, так и модные модели с жемчугом или же остановить свой взгляд на интересном детском дизайне. В этом сезоне можно носить все.

Короткие распущенные волосы

Заколки прекрасно подойдут как обладательницам длинных, так и коротких волос. Вы можете использовать одну или же несколько шпилек. Заколоть ими волосы с одной стороны или же с двух – все зависит от вашего вкуса.

С помощью этого аксессуара вы можете подчеркнуть свою индивидуальность.

Варианты на собранных волосах

Заколки будут прекрасно смотреться как на собранных, так и на распущенных локонах. Вы можете создать идеальный образ, попросту выбрав красивую модель заколки и заколов ею волосы. Не забывайте о заколках-крабиках. Их различные виды также в моде в этом сезоне, и современные модели отнюдь не похожи на детские заколки. С помощью такого крабика, как на фото ниже, вы можете создать очень элегантную и красивую прическу.

Стильные шпильки могут сделать более интересным даже скучный низкий хвост. Для этого попросту возьмите одну или несколько заколок и закрепите ими передние пряди. Вы можете использовать заколки одного стиля или же сочетать разные модели.

Зажимы для волос могут украсить вашу прическу, не только если их использовать спереди, но и если сзади. Вы можете создать простую и красивую прическу, просто сделав пучок и разместив несколько заколок на волосах. Рекомендуется выбирать аксессуары, которые будут отличаться по цвету от вашего цвета волос. Шпильки должны акцентировать на себе внимание, а не сливаться с локонами.

Короткие собранные волосы

Не стоит переживать, если волосы у вас немного короче, чем у Рапунцель. Вы можете собрать волосы и украсить прическу объемными шпильками с любой длиной волос. Еще одна красивая прическа – заколотые с помощью больших шпилек передние пряди. Такую прическу легко создать, но при этом она выглядит довольно хорошо.

Заколки помогут сделать прическу лучше и выразить вашу индивидуальность. Не бойтесь использовать много заколок – такой вариант выглядит очень необычно, но при этом не менее стильно.

Модные решения все чаще направлены на то, чтобы не просто сделать образ стильным, но и более комфортным. И один из таких практичных трендов – прически с большими заколками. Не бойтесь рисковать и примерять на себе новые модные фишки звезд. Ведь, к примеру, такой тренд, как объемные заколки, никоим образом не испортит ваш стиль, а напротив, сделает его лучше.