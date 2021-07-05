Водоканал в Рыбинске каждый час проверяет качество питьевой воды

05.07.2021, 13:13, Новости

Теги: Водоканал, Экология

Поводом для перехода на такой режим контроля стали жалобы рыбинцев на запах от питьевой воды.

Сегодня сотрудники водоканала показали и рассказали, как отбирают пробы, как происходит очистка и водоподготовка. А также дали свои объяснения — почему водопроводная вода в кранах рыбинцев имеет неприятный запах.

Массово жаловаться на запах, идущий от питьевой холодной воды, рыбинцы начали в субботу, 3 июля. Сообщения поступали из разных районов города. Больше всего жалоб было зафиксировано из Веретья, Скомороховой Горы, Копаева, Волжского.

— Как только стали поступать первые сообщения, мы проверили все стадии водоподготовки, провели промывку системы. Запаха, о котором писали жители в социальных сетях, не зафиксировали. Все гигиенические показатели были в норме и продолжают оставаться. Естественно вода летом и вода зимой различается, много факторов на это влияет, и температура в первую очередь. Но гнилостного запаха, на который жаловались горожане, не обнаружили, — рассказала начальник бюро технологии очистки воды и стоков Ирина Рязанцева.

Прежде чем попасть в краны рыбинцев вода проходит несколько ступеней очистки. На очистные сооружения вода поступает по водопроводу из Рыбинского водохранилища. Водозабор находится на глубине 12 метров в районе Шекснинского шоссе в Волжском. Сначала вода проходит очистку от крупных фракций на осветлителях. Здесь она меняет свой цвет, становится прозрачной. Затем поступает на фильтрацию, где из неё удаляются самые мелкие загрязняющие частицы.

— Контроль за качеством воды проводится ежечасно по 46 показателям. Вода, приходящая на очистные и выходящая для потребителей, соответствует требованиям СанПиН. Сегодня лаборанты побывали в разных районах Рыбинска, отобрали воду на анализ из городских сетей. Все показатели в норме, вода подается питьевого качества. Наличие запаха для себя объясняем высокими температурами. Жара влияет на восприятие запахов, они становятся сильнее в жаркую погоду, — начальник центральной лаборатории водопровода Елена Сухова.

Если жалобы будут продолжаться, специалисты водоканала готовы совместно с управляющими компаниями выходить по конкретным адресам, брать пробы воды и анализировать качество.

Пресс-служба администрации города Рыбинск