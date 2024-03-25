При поддержке гидроэнергетиков к Дню воды в Рыбинске прошел экомарафон

Образовательный экомарафон «ГидроЗнайка» прошел в Рыбинске.

Мероприятие организовано отделом окружающей среды администрации Рыбинска при поддержке филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС».

В детских садах № 102 и 115 прошла театрализованная экоигра «ГидроЗнайка!», ученики начальных классов средней школы № 20 приняли участие в викторине о гидроэнергетике и воде. Все участники экологического марафона получили в подарок тематические блокноты, буклеты, книжки-раскраски, специально созданные организаторами для занятий к Дню воды. Для художественного оформления наглядно-информационного материала были использованы рисунки рыбинских детей, участников городского экологического конкурса «Вода + Я = Друзья!».

Познавательные экологические уроки для воспитанников детских садов и учащихся школ Рыбинска экологи и гидроэнергетики проводят традиционно к Дню воды. Проект «ГидроЗнайка» познакомил дошкольников и учащихся с водными объектами и гидротехническими сооружениями, расположенными в границах города. Главной целью экологического мероприятия организаторы ставят формирование у подрастающего поколения осознанно-правильного отношения к водным ресурсам.

Кроме того, работники Угличской ГЭС (филиал ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС») познакомили своих детей с работой станции. Детский день на предприятии был приурочен к Дню воды.

Дети гидроэнергетиков посетили гидроэлектростанцию, сотрудники музея гидроэнергетики провели для юных гостей экскурсию по ГЭС, рассказали об истории строительства Угличского гидроузла, об уникальности архитектурного комплекса ГЭС.

Вторая часть мероприятия прошла в музее гидроэнергетики: здесь гости прошли водный квэст и провели уникальные опыты с водой и электричеством. В заключении все участники Детского дня получили от гидроэнергетиков памятные подарки.

На объектах Группы РусГидро регулярно проводятся Детские дни. Знакомство с деятельностью компании и рабочими задачами, которые выполняют родители, формирует у детей чувство гордости, повышает интерес к энергетике и способствует популяризации профессии гидроэнергетика.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»