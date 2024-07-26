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В ПВЗ «Озон» предложили собирать батарейки и макулатуру

26.07.2024, 13:57, Новости
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Экология становится всё более важной темой. Многочисленные компании и организации стараются внедрять экологические инициативы. Одной из таких стала компания «Озон KZ», которая решила установить контейнеры для приёма батареек и макулатуры в своих ПВЗ (пунктах выдачи заказов). Это поможет сократить количество отходов и поддержать переработку материалов.

Зачем это нужно?

Влияние батареек на окружающую среду

Батарейки содержат токсичные вещества, такие как свинец, ртуть и кадмий. Если они попадают в природу, то могут загрязнить почву и воду. Это опасно для здоровья людей и животных. Правильная утилизация батареек позволяет избежать таких последствий.

Важность переработки макулатуры

Макулатура является вторсырьём, которое можно использовать для производства новых бумажных изделий. Это позволяет сократить вырубку деревьев и сэкономить ресурсы. Сбор и переработка макулатуры способствует сохранению лесов и уменьшению энергетических затрат.

Как работает сбор отходов?

Установка контейнеров

В ПВЗ «Озон» могут быть установлены специальные контейнеры для сбора батареек и макулатуры. Эти ёмкости хорошо заметны и доступны для посетителей.

Простота использования

Посетители смогут легко найти и использовать контейнеры. Важно, что они будут разделены. Один предназначен для батареек, другой — для макулатуры. Это поможет избежать путаницы и обеспечит правильную сортировку отходов.

Преимущества новой инициативы

Экономический эффект

Благодаря сбору макулатуры и батареек компании удастся сократить расходы на утилизацию отходов. Переработка вторсырья также может приносить дополнительный доход.

Повышение экологической осведомленности

Установка контейнеров в ПВЗ способствует росту экологической осведомлённости посетителей. Люди будут чаще задумываться о правильной утилизации отходов и своём вкладе в сохранение природы.

Поддержка локальных экологических программ

Инициатива «Озон» поддерживает местные программы по утилизации и переработке отходов. Это важно для создания устойчивой экологической системы на уровне всего сообщества.

Поддержка инициативы

Информирование клиентов

Для того чтобы пользователи знали о новой инициативе, будет проведена информационная кампания. Она охватит сайт маркетплейса, социальные сети и другие каналы связи.

Вовлечение сотрудников

Сотрудники ПВЗ «Озон» будут обучены правильному обращению с отходами и смогут консультировать посетителей по вопросам утилизации. Это поможет сделать процесс сбора более эффективным.

Программа по сбору батареек и макулатуры в ПВЗ «Озон» — это важный шаг к улучшению экологической ситуации. Благодаря ей удастся снизить количество токсичных и древесных отходов, что принесет пользу экосистеме. Участие в этой инициативе сможет внести каждый посетитель ПВЗ, просто принося использованные батарейки и макулатуру.

Новаторское решение Озона не только облегчает процесс утилизации для потребителей, но и способствует улучшению экологической ситуации в целом. Другие подробности ищите по ссылке https://ozon.kz/.




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