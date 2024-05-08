На Рыбинской ГЭС состоялся выпускной энергокласса РусГидро

Семь одиннадцатиклассников из Рыбинска завершили трехлетнюю программу обучения в Энергоклассе РусГидро.

По итогам обучения и результатам контрольных тестов старшеклассники получили сертификаты, дающие дополнительные баллы при поступлении в вузы-партнеры РусГидро.

Вручение сертификатов об окончании Энергокласса состоялось в торжественной обстановке в зале совещаний Рыбинской ГЭС. С напутственной речью к выпускникам обратился директор филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС» Андрей Дережков. Помимо официальной части выпускники Энергокласса поучаствовали в интеллектуальной игре «Энерго-квиз» в формате видеоконференцсвязи.

Энергоклассы ПАО «РусГидро» – это комплексный проект по введению профессиональных знаний и углубленному изучению разделов математики и физики для школьников 9-11 классов. Проект реализуется в формате дополнительных занятий, в процессе которых эксперты РусГидро и преподаватели партнерских образовательных организаций знакомят школьников с профильными предметами «Теория решения изобретательских задач», «Основы энергетики», «Геология».

На Каскаде Верхневолжских ГЭС проект «Энергокласс» реализуется с 2016 года, курирует проект специалист по персоналу Ирина Козлова. За восемь лет Энергокласс в Рыбинске закончили 24 человека, большинство из которых поступили в технические ВУЗы.

Наталья Малышева,

специалист по связям с общественностью филиала ПАО «РусГидро» – «Каскад Верхневолжских ГЭС»