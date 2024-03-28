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Рыбинцы могут бесплатно сдать старые автопокрышки

28.03.2024, 12:12, Объявления
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На стыке сезонов автовладельцы меняют «резину».

Как правильно избавится от отработанных покрышек, не навредив природе и не получив административный штраф, пояснили в департаменте ЖКХ.

В течение трех лет администрация Рыбинска по соглашению работает с предприятием, которое занимается утилизацией отработанных покрышек. Собранную в городе резину отправляют на переработку в Московскую область.

— На территории МУП «АТП» (ул. Софийская, 76) установлены контейнеры для сбора старых покрышек. Раз в неделю по четвергам предприятие принимает отработанные покрышки у горожан и управляющих компаний. Складирование отходов четверного класса опасности, которыми являются автомобильные покрышки, в других местах, не предназначенных для этого, является административным правонарушением, — рассказа Алла Тетюшкина, заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и связи.

Прием покрышек проводится по четвергам с 8 до 17 часов, с перерывом с 12 до 13 часов. В административном корпусе дежурит специалист, который примет «резину».
В случае обнаружения покрышек на площадке сбора ТКО, жителям рекомендуют сообщить в управляющую компанию, которая организует вывоз.




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