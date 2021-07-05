Почему в 2021-м так популярна японская стрижка химэ (Hime): объясняем модный тренд

Достаточно быстро распространяется в Сети и входит в моду японская стрижка химэ. Основная идея прически – это длинные волосы и укороченные до подбородка пряди с обеих сторон лица. Боковые локоны имеют ширину примерно до уха. Такова была изначально химэ. Сегодня последовательницы этой моды экспериментируют с длиной, а иногда еще и добавляют челку. Для того чтобы понять, почему она становится популярной в 2021 году, необходимо обратиться к истории.

Стрижка принцессы

В древней Японии с 794 года существовал обычай среди знатных дам – при достижении совершеннолетия девушкам отстригали по бокам волосы, оставляя основную длину.

Позже традицию продолжили в несколько ином стиле. Боковые пряди было принято подстригать в день замужества. Прическа должна была демонстрировать верность. Если к замужней женщине начинал проявлять повышенный интерес посторонний мужчина, она должна была прикрывать лицо короткими локонами.

В любом случае эту стрижку носили при императорском дворе, она считается прической принцессы. Многие также ассоциируют японскую стрижку с персонажем аниме Юмэко Джабами.

Популярный стиль Hime

В 1970-х стрижка химэ вновь появилась благодаря поп-звезде Мегуми Асаока. А весной 2021 года на подиумах демонстрировали модификации стрижки кефаль, и некоторые из них были близки к химэ. Самой экстремальной из них являлась версия с резкими углами по бокам и длинными прядями сзади.

Парикмахеры экспериментируют с длиной коротких прядей и часто добавляют челку. Прическа позволяет длинные волосы убрать назад или завязать в хвост, что создает иллюзию короткой стрижки.

Можно также убрать короткие пряди и демонстрировать красоту длинных волос.

Ключевые моменты в истории часто оказывают влияние на прически. Есть пример Первой мировой войны, после окончания которой стали носить короткие стрижки.

Возможность меняться

После того как пришлось столкнуться с пандемией и выдерживать локдауны, людям хочется экспериментировать с новыми стрижками. Химэ выполняется очень просто. Ее можно испробовать, не выходя из дома.

Как уже было отмечено выше, прическа позволяет менять свой образ.

Универсальность стрижки позволяет носить ее как женщинам, так и мужчинам. Длина и форма более коротких боковых локонов может меняться в зависимости от типа лица. Правильный овал позволяет делать эти пряди более короткими, что заметно округляет лицо. И наоборот, если требуется сгладить пухлые щечки, прекрасно подойдет длина боковых локонов до подбородка. Челка также может округлить лицо, а ее отсутствие – удлинить. Это делает химэ еще более популярной.