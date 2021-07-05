Время расплаты за убийство Сулеймани: от странной гибели подполковника Уиллиса до дворцовых интриг в Тегеране

Игорь Панкратенко, автор haqqin.az 4 июля 2021,

В Катаре, на авиабазе Аль-Удейд при странных обстоятельствах погиб подполковник ВВС США Джеймс К. Уиллис. По сведениям иранских источников, он был причастен к ликвидации легендарного генерала Касема Сулеймани.

Обстоятельства смерти подполковника устанавливаются, подробности не сообщаются. Из официальных сводок известно только, что причиной гибели стал инцидент, «не связанный с боевыми действиями». Понимайте, дескать, как хотите.

На авиабазе Аль-Удейд и обнаружили труп подполковника Дж.К.Уиллиса

Неоднократно писал о том, что обстоятельства гибели Касема Сулеймани вызывают целый ряд вопросов. И чем дальше от 3 января 2020 года, когда генерал, несколько сопровождавших его офицеров специальной службы Аль-Кудс и лидер действовавшей в Ираке шиитской военизированной группировки «Катаиб Хезболла» Абу Махди аль-Мухандис погибли в результате американского ракетного удара – меньше в этом деле странностей не становится.

И не Рэмбо, и не Джеймс Бонд

История со смертью Джеймса Уиллиса – как раз из этой серии. В конце 2020 года в Тегеране заявили, что иранская разведка располагает списком из 48 человек, причастных к ликвидации Касема Сулеймани и сейчас власти Ирана «работают над тем, чтобы привлечь их к ответственности». По понятным причинам, полностью этот список никогда не публиковался, являясь государственной тайной Исламской Республики. И принимать на веру то, что Уиллис в него действительно был внесен – это верить Тегерану на слово.

С другой же стороны, на честное слово нужно верить и Пентагону, заявляющему, что в послужном списке 55-летнего подполковника запись об участии в операции по ликвидации Сулеймани отсутствует. Мало того, что в шпионских играх верить на слово хоть кому-то запрещается напрочь, так еще и Пентагон, и Тегеран – те субъекты, верить которым можно только в последнюю очередь. Хотя – в Зазеркалье спецслужб, конечно, всякое бывает.

Словом, прямых доказательств участия подполковника Уиллиса в ликвидации Сулеймани – нет. И даже если он действительно входил в «список 48» иранской разведки, то был в нем по важности максимум в третьей десятке, а то и ниже.

Один из самых блестящих американских военачальников XXI века Дэвид Петреус как-то сказал: «Мы отобрали Ирак у Саддама, а Сулеймани отобрал эту победу у нас»

Вся его профессиональная деятельность в армии США связана с авиационным обеспечением инженерно-строительных работ – восстановление взлетно-посадочных полос, проведение мероприятий гражданской обороны, участие в ликвидации последствий стихийных бедствий. Ну никак не Рэмбо и не Джеймс Бонд, согласитесь.

Касема Сулеймани было слишком много

У иранских консерваторов и нового президента Ибрахима Раиси к Хасану Роухани и его силовому блоку накопилась масса вопросов. И тут совершенно необходимо пояснить, что представление о том, что в Иране все спецслужбы, КСИР и армия только под Верховным лидером ходят, а президент в сторонке стоит – явное преувеличение.

И в командном составе иранских силовиков есть группы различной политической ориентации, и любой президент со своей командой стремится заручиться поддержкой силовых структур, как вербуя там сторонников, так и проталкивая к руководству в них «своих людей», выходцев из собственного клана.

Да еще и ожесточенная конкуренция как между этими структурами, так и внутри них самих – обычное дело. Получается настолько плотная, пестрая и головокружительная вязь – любой ткач персидских ковров обзавидуется. Так и с покойным генералом Сулеймани, по своему положению бывшему в самом центре внутренних и внешних интриг. И хотя от первых он всячески дистанцировался – сделать это ему было невозможно.

Скорбь Роухани и Зарифа на похоронах Сулеймани была чисто протокольной

На его похоронах Ибрахим Раиси искренне рыдал. А вот скорбь Роухани и Зарифа была чисто протокольной. Поскольку при жизни генерал крови «реформаторам и прагматикам» попортил ох как много, неоднократно доводя того же Зарифа до откровенной истерики. Причина проста – Сулеймани было слишком много во внешней политике Ирана, а ведь именно там Роухани и Зариф пытались максимально отличиться.

И если на выбранном ими «западном направлении» успехов, мягко говоря, не наблюдалось, провалы шли косяками, то на своем направлении Сулеймани был крайне успешен. Достаточно вспомнить выражение одного из самых блестящих американских военачальников XXI века Дэвида Петреуса: «Мы отобрали Ирак у Саддама, а Сулеймани отобрал эту победу у нас».

Совершенно неизбежно успехи Касема Сулеймани на внешнеполитических фронтах, при всей его скромности, неизбежно конвертировались в небывалую популярность генерала внутри Ирана. В 2019 году на вопрос социологов «За кого бы вы проголосовали, если бы президентские выборы состоялись завтра», 83 процента иранцев ответили: «За генерала Сулеймани».

Это был пик его политического успеха – и одновременно приговор. Вынесенный теми кругами иранского истеблишмента, которым он перешел дорогу, перед этим оттоптав им все любимые мозоли.

Саботаж расследования и имитация возмездия

Гибель Касема Сулеймани всколыхнула Иран. Многотысячные колонны выходили на мероприятия. Суровые мужчины не могли сдержать слез. А правительство Роухани, отработав протокольные номера, словно забыло о генерале. Нет, правильные слова типа «не забудем – отомстим», звучали регулярно – вот только конкретики не наблюдалось.

Иран хоронил своего кумира

Расследование, отчего-то порученное иранской разведке VEVAK, а не КСИР, шло ни шатко, ни валко. Удары иранских прокси по базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиля в Ираке носили какой-то декоративный характер. Дошло до того, что и увековечить память генерала-мученика иранские власти не спешили – первый официальный памятник Касему Сулеймани появился лишь после того, как консерваторы во главе с Багером Галибафом с разгромным счетом выиграли у «реформаторов» парламентские выборы в 2020-м.

И только когда на Роухани начали откровенно давить, а Зарифа и вовсе подвергать остракизму на заседаниях в Меджлисе – те начали усердствовать, презентуя себя как благодарных наследников погибшего генерала.

А потом стало ясно, что президентское кресло Верховный лидер и его канцелярия начинают готовить под Ибрахима Раиси. И тут-то у «реформаторов» знатно подгорело – ведь именно он пообещал провести самое тщательное расследование всех аспектов деятельности администрации Роухани, включая сюда «аспекты национальной безопасности».

Пришлось бы отвечать и за то, почему эта национальная безопасность стала похожа на сито, из которого откровенно «течет», почему в стране активизировались экстремисты и «пятая колонна», почему силовые структуры замусорены «случайными людьми» и вязнут в коррупции. И, наконец, где итоги расследования обстоятельств ликвидации Касема Сулеймани, принципиально важные еще и потому, что это было фиаско иранских спецслужб.

Новый глава иранских спецслужб Голамхосейн Мохсени-Эджеи прищемил хвост “пятой колонны”

Да, Раиси еще официально не вступил в должность, но уже известно, кто пришел на его место главы судебной системы Ирана – Голамхосейн Мохсени-Эджеи. Который поработал и заместителем главного судьи, и генеральным прокурором. Но, что более важно – был более чем эффективным министром VEVBAK при Ахмадинежаде. И именно при нем иранской «пятой колонне» крепко прищемили хвост, именно при нем спецслужба Аль-Кодс, возглавляемая Касемом Сулеймани, выстроила нормальные взаимоотношения с министерством информации и разведки. Пиком которой стала совместная операция по захвату Абдолмалека Риги, лидера террористической организации сепаратистов-белуджей «Джундалла».

Всегда подчеркнуто сухой и немногословный Мохсени-Эджеи – сторонник предельно конкретных вопросов. На красивые слова его не возьмешь – он требует результата. И тут, как манна небесная для следственной группы по «делу Сулеймани» – смерть по невнятным причинам Джеймса Уиллиса, то ли шестнадцатого, то ли тридцать второго колеса в телеге операции по ликвидации генерала. Вот он – конкретный успех лояльных «реформаторам» кругов в иранских спецслужбах.

Но они рано радуются. Мохсени-Эжеи никому не верит на слово – он требует конкретных доказательств. А потому по инциденту с подполковником Уиллисом – к гадалке не ходи – будет назначено внутреннее расследование. И только по его итогам мы сможем ответить: ведут ли следы чрезвычайного происшествия на авиабазе Аль-Удейд в Тегеран…