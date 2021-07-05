На «Иннопроме» подписано соглашение о ремонте детского сада в селе Арамашево

Сегодня на выставке «Иннопром-2021» в присутствии премьер-министра России Михаила Мишустина подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу ремонта детского сада в одном из сёл Свердловской области.

Международная промышленная выставка «Иннопром» проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. Традиционно здесь подписываются важнейшие контракты между предприятиями и правительственными организациями из разных стран мира. Меморандум о ремонте арамашевского детского сада стал крупнейшим соглашением, достигнутым на выставке 2021 года. Представители Италии, страны-партнёра «Иннопрома-2021», с большим интересом следили за церемонией.

– Мы были восхищены тем вниманием, которое российское правительство уделяет состоянию детских садов. Лично премьер-министр контролировал подписание документа. Мы, к сожалению, пока не достигли такого, – заявил посол Италии в России Паскуале Терраччано.

Согласно условиям меморандума, в случае, если в региональный бюджет 2022 года будут заложены соответствующие средства, ИП «Абдулмеджид Дилявер-оглы Байрамов» обязуется провести ремонт в детском саду села Арамашево Алапаевского района Свердловской области по цене, соответствующей рыночной на день заключения госконтракта. В частности, он должен будет отремонтировать напольное покрытие, покрасить деревянные оконные рамы, заменить перегоревшие лампочки, вставить новое стекло в окно первого этажа вместо разбитого и установить новую электророзетку в кабинете медсестры. В случае, если предприниматель Байрамов откажется выполнять что-либо из перечня работ, госконтракт с ним заключён не будет.

Днём ранее на Иннопроме власти и предприниматели подписали соглашение об эффективной организации проведения Универсиады-2023 в Екатеринбурге.

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