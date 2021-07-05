Ушел из жизни Владимир Меньшов: реакция Юлии Меньшовой, Максима Галкина, Валерии, Сергея Безрукова и других звезд

Утро понедельника сегодня началось с печальной новости – ушел их жизни советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции, как стало известно из сообщения пресс-службы киноконцерна “Мосфильм”, опубликованном на его официальном сайте.

Неделю назад Меньшова госпитализировали с недомоганием, связанным с коронавирусом, однако сообщалось, что болезнь протекает в легкой форме. Новость стала неожиданностью и трагедией для артистов кино, театра и сцены – для многих Владимир Меньшов был не только коллегой, но и учителем, наставником. Свои соболезнования в Instagram уже выразили десятки знаменитостей, однако первой стала единственная дочь Владимира Меньшова и Веры Алентовой – Юлия. Она опубликовала несколько черно-белых портретов отца и вслед за ним – финальную сцену из его фильма “Любовь и голуби”. В ней актер Александр Михайлов произносит фразу: “Все. Все… Все”.

Юлия Меньшова

Все. Все… все…

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Публикация от Юлия Меньшова (@juliavmenshova)

Уже известно, что прощание с Меньшовым состоится в четверг, 8 июля, в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Артиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Максим Галкин

Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши Фильмы будут помогать нам жить дальше. Вечная память. Самые глубокие соболезнования семье

Гарик Харламов

Уходят легенды. Умер Владимир Меньшов. Советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, продюсер, телеведущий, педагог; народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и премии Американской киноакадемии “Оскар” в номинации “Лучший фильм на иностранном языке” за фильм “Москва слезам не верит”. Мои соболезнования родным и близким!

Сергей Безруков

Вот еще одну личность унес этот вирус… Только за этот год сколько ушло великих, потрясающих, незаменимых творческих личностей! Владимир Валентинович именно такой, – действительно незаменимый, уникальный.. Был счастлив сниматься с ним в кино, он совершенно потрясающий в работе, очень точный, настоящий, и характер у него – настоящий, сильный мужской характер. Таких как он к сожалению больше нет и не будет. Светлая память Владимиру Валентиновичу. Потрясающий был человек и художник, мастер, режиссер, актер… Светлая память!

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Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov)

Ольга Кабо

Грустный день. Ушел из жизни Владимир Меньшов… Прекрасный режиссер, обладатель премии Оскар за фильм “Москва слезам не верит”! До сих пор кадры из картины стоят перед глазами… Мне посчастливилось сниматься с Владимиром Валентиновичем в фильме “Где находится нофелет”- яркий, замечательный актер… Учитель, наставник… Достойный, скромный человек… Горько… Невосполнимая утрата… Соболезнования родным и близким. Светлая память.

Иосиф Пригожин

Светлая память выдающемуся режиссер и актеру Владимиру Меньшову.

Валерия

Сегодня ушел из жизни советский и российский актер, кинорежиссер, сценарист, лауреат премии “Оскар” Владимир Валентинович Меньшов. Бесконечно печально. Мои глубочайшие соболезнования всем родным и близким.

Иван Охлобыстин

Прощайте и спасибо, Владимир Валентинович!

Вячеслав Манучаров

Владимир Валентинович – мое детство, любимое кино, удивительное знакомство, совместные гастроли, две кинокартины и невероятное партнерство в спектакле. Добрый, честный, благородный и настоящий. Он всегда оставался мужчиной и человеком.

Спасибо за советы, дружбу и самые интересные рассказы. Хотел запечатлеть их и записать интервью, но, к сожалению, не вышло… Вечная вам память и царствие небесное…