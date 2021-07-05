Скандалы: Приплыли

Кто заработал на лесосибирской трассе в Красноярском крае, ушедшей под воду

В среду президент Владимир Путин во время прямой линии смотрел, как по дороге, соединяющей районы небольшого городка Лесосибирска в Красноярском крае, по окна в воде плывут автомобили. Из года в год по этой улице жители посёлка Боровое добираются в центр города и обратно вброд, но после проведённого городскими властями ремонта ситуация приблизилась к критической. Местная жительница рассказала президенту, что в 2020 году недалеко от этого участка проложили дренажную трубу, которая должна была отводить воду с дороги, но почему-то произошло обратное.

— Вода не уходит, уровень воды поднимается с каждым днём, вот так проезжают машины на свой страх и риск. Неоднократно обращались в администрацию города, ответ не был получен до сих пор. Просим вас помочь! — жаловалась Путину жительница посёлка Наталья Прокопьева.

В ответ президент только вздохнул, но не исключил, что в данном случае у этой проблемы есть имя.

— Ну, что я могу сказать… Проблема дорог известна. Это явная ошибка тех, кто строил эту дорогу. Я обязательно переговорю с губернатором [Красноярского края] Александром Уссом, и посмотрим, что можно сделать. Средства соответствующие есть. Вопрос ваш решим, — заявил Путин.

В тот же день в телеграм-канале местной прокуратуры появился ролик, в котором некий мужчина матом комментирует ситуацию на дороге, а пресс-служба губернатора выпустила заявление Усса.

— Причиной ситуации, которая сложилась в Лесосибирске, стала некачественная работа подрядчика. При производстве работ были допущены технические ошибки, фактически там выстроили плотину. К сожалению, в короткие сроки разрешить эту проблему нельзя. Чтобы приступить к дорожным работам, необходимо, чтобы вода ушла. Для этого сейчас на месте подтопления идут работы по отводу воды. После этого подрядчик будет переделывать некачественную работу, — сообщили в пресс-службе губернатора.

Мэр «33 несчастья»

Лесосибирском с 2015 года бессменно руководит 60-летний Андрей Хохряков. До этого он пять лет возглавлял местную администрацию. А в ноябре 2020 года 17 голосами из 20 депутаты местного горсовета снова его переизбрали.

Хохряков — мэр своеобразный. В июне 2019 года его задержали сотрудники ГИБДД. Состоявшийся после этого суд признал главу Лесосибирска виновным в управлении автомобилем в нетрезвом состоянии, оштрафовал на 30 тысяч рублей и лишил прав на полтора года.

В 2017 году мировой судья Лесосибирска признал Хохрякова как должностное лицо виновным в плохом состоянии городских дорог и приговорил к штрафу в 20 тысяч рублей.

Основанием стали неоднократные жалобы жителей посёлка Новоенисейск на состояние межквартальных проездов в районе шестого квартала Лесосибирска. По их мнению, администрация не приняла никаких мер для устранения недостатков.

После этого местная прокуратура направила в суд иск о признании незаконным бездействия администрации и возложении на неё обязанностей по проведению технического учёта и паспортизации дорог.

Кстати, сам Хохряков своей вины не признал, сославшись на то, что дотационный бюджет Лесосибирска на 2017 год принят с дефицитом более 211 миллионов рублей. Дескать, он не сумел изыскать деньги на приведение дорог в порядок.

Дорожник без дорог



По иронии судьбы Хохряков сам бывший дорожник. С 2000 по 2007 год он работал в Мотыгинском дорожном ремонтно-строительном управлении, дошёл по карьерной лестнице до должности директора предприятия.

В 2008–2009 годах возглавлял частную подрядную дорожно-строительную компанию «Регион». Организация успешно работает и поныне, получая многочисленные подряды различных местных муниципальных предприятий. Только в этом году она выиграла в 19 тендерах с общей суммой почти в 110 миллионов рублей, а её годовая выручка в 2020 году составила без малого 160 миллионов.

А в прошлом октябре «Регион» выиграл тендер на ремонт той самой водопропускной трубы на дороге, примыкающей к улице Портнягина, стоимостью два миллиона рублей. Деньги были успешно освоены, однако работу подрядчик выполнять не спешил: сорвал сроки контракта, а потом в спешке закопал трубу так, что она оказалась намного выше уровня растекающейся вокруг воды. В итоге дренажная конструкция по факту оказалась удерживающей воду дамбой, по окрестным улицам теперь можно передвигаться разве что вплавь.

Почём мэрская жизнь

Недавно Андрей Хохряков опубликовал свою декларацию о доходах, согласно которой годовой доход чиновника составил чуть более четырёх миллионов рублей. Из недвижимого имущества у него две квартиры: одна площадью 104,8 кв. м, вторая — 42,6. В пользовании у сити-менеджера ещё находится квартира площадью 95 кв. м и гараж на 24 квадрата.

Супруга Хохрякова заработала в пять раз меньше мужа — 878 тысяч рублей. В индивидуальной собственности у неё дача (106,7 кв. м) и квартира (95 кв. м). В пользовании числится приусадебный земельный участок площадью 3,7 га. Также задекларирован паркетник Volkswagen Tiguan.

Кстати, должность мэра Лесосибирска не такая уж и спокойная. Предшественника Хохрякова — Бориса Золина — в 2015 году суд Центрального района Красноярска признал виновным в получении нескольких взяток и отправил на пять лет в колонию строгого режима.

Евгений Кузнецов