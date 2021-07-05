Совет по правам человека призвал “жестоко наказать” ЛГБТ-семью из публикации “ВкусВилла”

Совет по правам человека при президенте России выступит с официальным заявлением по поводу скандала вокруг сети “ВкусВилл”.

Напомним, ранее магазин разместил в своей публикации снимок ЛГБТ-семьи и даже никак не выразил осуждение в сопровождающем тексте. Правозащитники отмечают, что в результате этой публикации было нарушено гарантированное законом право россиян на “свободное от ЛГБТ информационное пространство”.

– Десятки или даже сотни тысяч россиян, пострадали, обнаружив подобную информацию в свободном доступе. Нанесён ущерб психике людей, поставлено под угрозу нравственное развитие подрастающего поколения. Многие, увидев подобный снимок, получили моральный урон. Всё это не должно остаться без внимания правоохранительных органов: и сама компания, разместившая это, и лица, изобразившие так называемую “семью” на скандальном снимке, должны быть жестоко наказаны в назидание тем, кто решит вновь потревожить исторические моральные и нравственные основы российского общества, – говорится в публикации.

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