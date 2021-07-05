«Слишком много рожают, особенно бедные» – Чубайс призвал ограничить рождаемость в малообеспеченных семьях

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил законодательно ограничить право малоимущих на рождение ребёнка.

– Бедность, как известно, порождает бедность. Во всём мире давно известно, что крайне редко в неуспешных семьях вырастают люди, которым удаётся достичь чего-то в жизни. Немногочисленные исключения лишь подтверждают это правило. Сейчас тот же материнский капитал и другие выплаты на детей от государства получают все граждане, но малоимущие транжирят эти средства и не вкладывают их в развитие детей. В итоге вырастают самые настоящие нахлебники, которые уже став взрослыми, требуют от правительства всё больше денег. Я не говорю уже о наследственности, с генетикой не поспоришь, поэтому если у человека родители люди недалёкие, то у него самого очень мало шансов стать умным и состояться в карьере. Так что я предлагаю ограничить рождаемость в малоимущих семьях. Хочешь родить – сначала чего-то достигни в этом мире,- заявил Чубайс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Инициативу уже поддержала депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

– Я абсолютно солидарна с Анатолием Борисовичем. Бюджет выделяет десятки миллиардов рублей на помощь малоимущим, потом за счёт государства дети из таких семей обучаются в детских садах, школах, институтах. За эти годы у них формируется чёткое ощущение, что государство им должно, поддерживая рождаемость в малоимущих семьях мы поддерживаем появление нахлебников. Если мы сейчас не предпримем эффективных мер, то уже завтра наша социальная система может оказаться в кризисе, – отметила Терешкова.

—