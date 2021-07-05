 

«Слишком много рожают, особенно бедные» – Чубайс призвал ограничить рождаемость в малообеспеченных семьях

05.07.2021, 9:07, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс предложил законодательно ограничить право малоимущих на рождение ребёнка.

– Бедность, как известно, порождает бедность. Во всём мире давно известно, что крайне редко в неуспешных семьях вырастают люди, которым удаётся достичь чего-то в жизни. Немногочисленные исключения лишь подтверждают это правило. Сейчас тот же материнский капитал и другие выплаты на детей от государства получают все граждане, но малоимущие транжирят эти средства и не вкладывают их в развитие детей. В итоге вырастают самые настоящие нахлебники, которые уже став взрослыми, требуют от правительства всё больше денег. Я не говорю уже о наследственности, с генетикой не поспоришь, поэтому если у человека родители люди недалёкие, то у него самого очень мало шансов стать умным и состояться в карьере. Так что я предлагаю ограничить рождаемость в малоимущих семьях. Хочешь родить – сначала чего-то достигни в этом мире,- заявил Чубайс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

Инициативу уже поддержала депутат Государственной думы Валентина Терешкова.

– Я абсолютно солидарна с Анатолием Борисовичем. Бюджет выделяет десятки миллиардов рублей на помощь малоимущим, потом за счёт государства дети из таких семей обучаются в детских садах, школах, институтах. За эти годы у них формируется чёткое ощущение, что государство им должно, поддерживая рождаемость в малоимущих семьях мы поддерживаем появление нахлебников. Если мы сейчас не предпримем эффективных мер, то уже завтра наша социальная система может оказаться в кризисе, – отметила Терешкова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.12 / Мнение: Про «иностранных агентов»

01.04 / Психолог составил описание типичной внешности маньяков и насильников

03.05 / Мнение: Тоннельная бомба под аванпостом “Шиван”

22.10 / Жена Эммануила Виторгана показала особенность младшей дочери: «Разного цвета глаза»

19.10 / Определены главные рассадники коронавируса в России

22.10 / Ученые: Витамин А способствует сжиганию жира при низких температурах

19.09 / Здравствуй, вирус, Новый год!

26.03 / Похитители отставного генерала ФСБ получили 10 лет колонии

23.06 / Колумбийско-польская актриса Рэйчел Зеглер сыграет Белоснежку

16.05 / Ольга Бузова вспомнила свой первый день в «Доме-2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика