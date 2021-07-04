Лето в Париже: стильные летние сочетания, которые сейчас носят все француженки

Считается, что француженки – самые стильные женщины. Они как никто могут гармонично соединить в одном образе элегантность, женственность, свободу и тренды. Поэтому не лишним будет присмотреться к летним комбинациям, которые встречаются на парижских улицах. Французские фешен-блогеры делятся информацией и показывают, какую одежду носят женщины этим летом.

Комфорт в сочетании с легкой небрежностью – характерная черта образа француженки, которая всегда выглядит на миллион. Их стильные наряды настолько просты, что их без труда можно повторить, не затратив при этом большого количества денег.

Матроски

Это часть базового гардероба, и француженки полюбили их со времен Коко Шанель. Полосатые кофты обычно комбинируют с шортами или велосипедками (на главном фото).

Трикотажные топы

Этим летом в моде трикотажные или вязаные топы, и француженкам этот тренд пришелся по душе.

На парижских улицах можно увидеть модниц, которые носят их с яркими юбками, брюками с принтом или с джинсами. Лаконичный комплект с юбкой-миди удобен и выглядит стильно и элегантно.

Анималистичный принт

Леопард и зебра считаются слишком вызывающими, но сдержанные француженки умеют носить их так, что оно выглядят лаконично и стильно. Для этого они сочетают анималистичный принт с однотонными вещами и классическими туфлями.

Льняное платье

Платье из льняной ткани француженки сочетают с легкими шлепанцами и плетеной сумкой, что очень удобно для лета. Такой наряд идеально подойдет и для выхода на пляж, и для прогулки по городу, и для пикника.

Блузки с вышивкой

Этим летом француженки выбирают блузки с вышивкой. Их легко можно вписать в летний гардероб, комбинируя с джинсами или юбками.

Еще одна базовая комбинация этим летом от француженок – трикотажное поло в рубчик с юбкой-трапецией. Сюда подойдут как классические джинсовые юбки, так и более яркие их варианты с принтами или необычными текстурами.

Платье с объемными рукавами и цветочным принтом

Даже в Париже не обойтись летом без яркого платья с пышными рукавами и цветочным рисунком. Чаще всего француженки выбирают модель длиной мини, компенсируя ее широкими и объемными рукавами. Такое платье смотрится невероятно эффектно.

Вьетнамки

Летом 2021 года самая модная обувь – это вьетнамки. Француженки носят их в разных комплектах – с летящими платьями, белыми блузами, классическими или широкими брюками. И каждый раз сочетание получается изумительным.

Легкие брюки с цветочным принтом

Француженки, которые не очень любят платья, выбирают в теплый летный день легкие брюки с цветочным рисунком и сочетают их с рубашками или топами из легкого материала.