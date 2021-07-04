Шпинат, редис и другие растения, которые не поздно посадить в июле

В середине лета сезон посадок обычно уже заканчивается. Однако некоторые садово-огородные культуры еще не поздно посадить в июле. Они успеют дать хороший урожай к осени. В статье мы расскажем о растениях, подходящих для июльской посадки.

Укроп

В июле вы можете посадить укроп. Он вырастает более качественным, чем зелень посаженная в более ранние сроки. Его можно сеять каждые 2 недели.

Перед июльской посадкой семена укропа нужно замочить в теплой воде (около +50°). Затем их высеивают на хорошо освещенном участке. Нужно выбирать место с наиболее плодородной почвой, а перед посадкой хорошо разрыхлить грунт.

Кресс-салат

Эту зелень можно выращивать в течение всего лета. Она дает всходы через 1 – 2 недели после посадки. Но при позднем выращивании листья салата иногда получаются грубыми и жесткими. Чтобы этого не произошло, его нужно почаще орошать. Почва около растения должна всегда оставаться влажной.

Шпинат

Это неприхотливое растение, которое подходит для посадки в середине лета. Посевной материал нужно замочить в теплой воде и высеивать во влажный грунт. Во время выращивания необходимо регулярно увлажнять почву. Через 3 недели вы уже сможете собрать зелень и добавлять ее в салаты.

Руккола

Если лето выдалось жарким, то руккола может расти до середины сентября. Эта зелень дает урожай через 2 недели после посева.

Если вы решили посадить рукколу в июле, то это хорошая идея. В середине лета уменьшается активность основного вредителя зелени – крестоцветной блошки.

Лук-батун

Этот овощ созревает за 3 недели. Для выращивания в июле подойдут следующие сорта:

“Пьеро”;”Изумрудный”;”Катана”.

Лук-батун очень неприхотлив и не требует сложного ухода. Его желательно выращивать рядом со свеклой, морковью или помидорами. Это поможет получить богатый урожай.

Редис

Этот корнеплод можно сеять до середины августа. Его лучше сажать на грядках, освободившихся после сбора урожая других культур. Он созревает за 2-3 недели.

Редис следует сажать на солнечном месте. Это растение любит суглинистый и супесчаный грунт. Оно нуждается в хорошем поливе. Необходимо также отпугивать грызунов от грядок, так как они любят лакомиться корнеплодами.

Капуста

В июле вы можете сажать капусту. Для выращивания в середине лета подойдут следующие сорта:

“Сунту”;”Пандион”;”Миррор”.

Обратите внимание, чтобы на упаковке с семенами была маркировка F1. Так обозначают гибриды первого поколения, которые отличаются хорошей устойчивостью и выносливостью. Они созревают за 45 дней.

Бобовые

Июль – подходящее время для посадки бобовых культур. Они быстро дают всходы и урожай. Эти растения устойчивы к холоду, поэтому им не страшны прохладные ночи.

Положите посевной материал в теплую воду на 10 часов. Перед высеиванием семян в почву хорошо полейте землю. Вы можете посадить бобы в теплице, где выращиваете помидоры и огурцы. Это способствует более быстрому созреванию.

Заключение

В июле еще не поздно заняться посадкой некоторых огородных культур. В середине лета следует выращивать растения с коротким сроком созревания. Они успеют вас порадовать своим урожаем в этом сезоне.