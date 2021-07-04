Виртуальная фотовыставка «Вывод советских войск из Чехословакии»
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Фото: ZÚ Dublin
02.07.2021 | Aktualizováno: 02.07.2021
По случаю 30-летия вывода советских войск из Чехословакии, посольством Чешской Республики в Дублине была организована виртуальная выставка фотографий Даны Киндровой «Вывод советских войск из Чехословакии».
Для просмотра выставки нажмите здесь:
https://artspaces.kunstmatrix.com/node/7158212
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