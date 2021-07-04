 

Виртуальная фотовыставка «Вывод советских войск из Чехословакии»

04.07.2021, 3:46, Разное
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Фото: ZÚ Dublin

02.07.2021 | Aktualizováno: 02.07.2021 

По случаю 30-летия вывода советских войск из Чехословакии,  посольством Чешской Республики в Дублине была организована виртуальная выставка фотографий Даны Киндровой «Вывод советских войск из Чехословакии».

Для просмотра выставки нажмите здесь:

https://artspaces.kunstmatrix.com/node/7158212



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