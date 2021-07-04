Делаю римские шторы за 30 минут. Никто и не поверит, что это хендмейд

Римские шторы могут в доме выглядеть привлекательно даже тогда, когда они не будут изготовлены на производстве. Этот принцип занавесок очень прост, и мне не понадобилось много времени на работу. Если вам понравилась идея, я расскажу, как правильно и быстро сделать красивое убранство для окна.

Подготовка материалов

Мне понадобилась плотная ткань, которая хорошо вписывается в мой стиль по цвету и фактуре. Если вы не уверены, что один слой может надежно затемнить окно, можно подготовить подкладку (размеры будут те же). Кроме этого нужны планки, длина которых равна ширине окон. Их может быть столько, сколько вы хотите. Материал также не имеет значения: подходит любой металл или же дерево. Также следует подготовить крепежи, которые будут фиксировать края планок.

Начало работы

Измерьте окно по длине и ширине. Вам понадобится чуть больше ткани, чем на измерениях (буквально на несколько сантиметров).

Вырежьте прямоугольник или квадрат (в зависимости от формы окна). Если предполагается подкладка, тогда вырежьте еще один кусок ткани. В этом случае вам не обойтись без шитья.

Сложите лицевую сторону и подкладку, стачайте по периметру три стороны, выверните изделие и закройте четвертую сторону, подогнув края ткани вовнутрь.

Прикрепление планок

Заготовленные планки необходимо прикрепить к окну. Просчитайте, чтобы горизонтальные линии были ровными (имеется в виду расстояние между ними). Крепежи можно купить в магазине. Для круглых планок подойдут скобы, в других формах можно сделать по краям отверстия и закрепить при помощи винтов.

Складки

Когда планки будут прикреплены, приступайте к выполнению складок. Высчитайте расстояние, которое вам нужно для того, чтобы набросить ткань на планку. Например, если вторая планка (первая присутствует в качестве карниза) находится на расстоянии двадцать сантиметров от верха, значит, вам нужно сделать первый изгиб через тридцать сантиметров, а второй – через десять.

Сначала сложите ткань лицевыми сторонами, а потом – изнаночными (должна получиться так называемая гармошка). Для второй планки в качестве держателя нужно сделать складки по такому же принципу: сначала рассчитать расстояние чуть ниже ее расположения (и заутюжить), а затем вернуться на ее уровень (снова сделать складку).

Другой способ

Если у вас есть желание немного пошить, сделайте «тоннели», в которые продеваются планки, а затем просто поднимайте уровни и фиксируйте их с двух сторон.

Но не забудьте, что по бокам окна в этом случае должны находиться крепежи для планок.