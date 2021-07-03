 

По поручению Путина ель в селе Красноярского края украсили новогодними игрушками

03.07.2021, 17:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

После обращения жителя села Новопятницкое в Красноярском крае к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии администрация населённого пункта приняла к исполнению поручение главы государства привести в порядок праздничную ель, которая оставалась на центральной площади с Нового года.

По поручению Путина ель в селе Красноярского края украсили новогодними игрушкамиУтром 3 июля сельчане увидели празднично украшенное новогодними игрушками и гирляндами дерево. По вечерам ель переливается огнями. Для этих целей в сельсовете были изысканы средства для закупки дизель-генератора в Красноярске.

– К поручениям президента нужно относиться ответственно и выполнять их. Да, с одной стороны потребовалось приложить усилия, чтобы привести новогоднее дерево в порядок. С другой стороны – приятно, что президент наблюдает за нашим селом. Это и гордость, и ответственность. Мы, конечно, ожидали его лично приезда, но понимаем, что у него очень загруженный график, поэтому решили навести порядок своими силами, – заявил глава сельсовета Василий Палкин.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин пообещал лично приехать в Новопятницкое и убрать новогоднюю ель.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

11.11 / «Вел себя, как маньяк, но заболел»: Виктор Дробыш подтвердил госпитализацию из-за COVID-19

28.07 / Мнение: Британцы про вакцину в России, на чём были основаны США и вечные санкции против Китая

20.07 / Коронавирус нашли в крови донора, симптомы болезни у которого исчезли 40 дней назад

03.05 / Собянин рассказал о новейшем оснащении московских спасателей

14.09 / “Единая Россия” одержала уверенную победу на ЕДГ-2020

14.09 / Похороненные заживо на стройках Мексики – легенда или мрачная реальность?

18.06 / Трое — за лодкой, не считая пресс-службы

03.11 / В убийстве “колбасного короля” подозревают его бывшую жену

12.02 / Продолжительный декретный отпуск благотворно влияет на здоровье женщин — исследование

03.02 / Мнение: Как рисовали Жана Кокто

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика