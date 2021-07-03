По поручению Путина ель в селе Красноярского края украсили новогодними игрушками

После обращения жителя села Новопятницкое в Красноярском крае к президенту России Владимиру Путину в ходе прямой линии администрация населённого пункта приняла к исполнению поручение главы государства привести в порядок праздничную ель, которая оставалась на центральной площади с Нового года.

Утром 3 июля сельчане увидели празднично украшенное новогодними игрушками и гирляндами дерево. По вечерам ель переливается огнями. Для этих целей в сельсовете были изысканы средства для закупки дизель-генератора в Красноярске.

– К поручениям президента нужно относиться ответственно и выполнять их. Да, с одной стороны потребовалось приложить усилия, чтобы привести новогоднее дерево в порядок. С другой стороны – приятно, что президент наблюдает за нашим селом. Это и гордость, и ответственность. Мы, конечно, ожидали его лично приезда, но понимаем, что у него очень загруженный график, поэтому решили навести порядок своими силами, – заявил глава сельсовета Василий Палкин.

Ранее в ходе прямой линии президент России Владимир Путин пообещал лично приехать в Новопятницкое и убрать новогоднюю ель.

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