 

Минпромторг разрешил российским производителям клеить на свои бутылки этикетки Moët & Chandon и Hennessy

03.07.2021, 16:11, Разное
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Министерство промышленности и торговли оперативно отреагировало на действия французской компании LVMH, объявившей о приостановке поставок шампанского в Россию.

В ведомстве призвали не допустить дефицита премиальных алкогольных напитков в стране и в связи со сложившейся ситуацией разрешить использовать этикетки всемирно известного бренда российским производителям.

– Иностранные производители по непонятным для нас причинам решили, что могут влиять на внешнюю и внутреннюю политику нашей страны такими путями. Ответственно заявляю – у них это не выйдет. Не секрет, что много россиян от Москвы до самой простой деревни употребляют Moët & Chandon и Hennessy. Чтобы возместить дефицит, мы разрешили отечественным производителям алкогольных напитков использовать соответствующие этикетки. Для потребителя это даже выгодно, ведь цена отечественного напитка будет даже дешевле, – заметил министр торговли Денис Мантуров.

Минпромторг разрешил российским производителям клеить на свои бутылки этикетки Moët & Chandon и HennessyПервым на предложение министерства откликнулся Кубанский завод игристых вин. В его руководстве заявили, что имеют всю необходимую инфраструктуру для разлива элитных напитков, включая соответствующие этикетки.

– Мы в ограниченном количестве уже проводили эксперимент на курортах Краснодарского края, в основном в заведениях общественного питания. Мы под видом Moët & Chandon и Hennessy наливали свою продукцию посетителям, уже пребывавшим в состоянии алкогольного опьянения. Никто не жаловался. Из этого следует, что наши напитки не уступают в качестве французским. Благодаря мудрому решению министерства, мы можем нарастить выпуск и расширить рынки сбыта, – заявил директор предприятия Арташес Манукян.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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