Как сделать домашнюю маску с активированным углем от черных точек. Ингредиенты простые, а эффект виден уже после первого применения

Угольная маска (с активированным углем) – косметическое средство, предназначенное для ухода и улучшения состояния комбинированной и жирной кожи, склонной к угревым высыпаниям. Это эффективный метод борьбы с прыщами и обесцвечиванием, а также для регулирования секреции кожного сала. Рассмотрим рецепт угольной маски, которую вы можете приготовить дома.

Как работает угольная маска?

Составной частью угольной маски является активированный уголь. Он имеет большую впитывающую поверхность, что делает его отличным нейтрализатором. Уголь поглощает запахи, загрязнители и токсичные вещества, в том числе тяжелые металлы, обладает антибактериальным действием. Благодаря этим свойствам активированный уголь часто используется в бытовой химии, а в последнее время и в косметологии.

Средство отлично удаляет излишки сала с кожи, поэтому оно является очень эффективным ингредиентом в препаратах по уходу за кожей, склонной к жирности. Угольная маска полезна для глубокого и эффективного очищения лица. Однако она не рекомендуется людям с сухой и чувствительной кожей.

Составляющие

Для маски нам понадобятся:

активированный уголь – 1/2 ч. л.;бентонитовая глина – 1/2 ч. л.;кокосовое масло, растопленное или очень мягкое 1/4 ч. л.;пищевая сода – 1/4 ч. л.;вода – 1 ч. л.

Как приготовить маску из угля

Смешайте все составляющие в небольшой емкости или контейнере деревянной ложкой или резиновой лопаткой. Не используйте металлическую посуду или емкости для смешивания и хранения ингредиентов, поскольку бентонитовая глина поглотит металлы и станет менее эффективной.Перед нанесением средства следует хорошо умыться теплой водой, чтобы очистить поры и усилить действие угольной маски. Распределите средство на лице, стараясь не попасть на одежду (уголь может оставить пятно).Оставьте примерно на 10 минут, затем смойте теплой водой и промокните мягкой тканью.

Эффект действия маски

Эффект от угольной маски виден сразу после первого использования. Заметно сужаются поры, становится меньше черных точек и других недостатков. Кожа выглядит чистой и свежей, матовой и сияющей. Однако помните, что с этим типом процедуры нельзя переусердствовать. Средство рекомендуется использовать не чаще одного раза в неделю. Более частое его применение может вызвать сухость и раздражение кожи лица.

Советы

Хотя древесный уголь является 100 % натуральным ингредиентом, его действие может быть очень сильным, поэтому рекомендуется протестировать эту маску для лица на небольшом участке кожи, прежде чем наносить ее на лицо.Этот рецепт не подойдет людям с очень чувствительной кожей.Рекомендуется после использования средства нанести увлажняющий крем, чтобы ваша кожа не пересыхала. Также можно нанести натуральные масла, например арганы или конопли, рекомендованные для комбинированной и жирной кожи.По этому рецепту смеси хватит только на одну процедуру. Не делайте больше, чем вам нужно, потому что она плохо хранится. Состав довольно быстро высыхает и в результате пропадет зря.Добавляйте угольную маску для лица в повседневные косметические процедуры каждые несколько недель.