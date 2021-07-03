 

«Есть множество цветных изображений Петра Первого, но ни одного цветного изображения Хрущёва» – Анатолий Фоменко заявил о фальсификации порядка российских правителей

03.07.2021, 13:11, Разное
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Академик РАН и создатель «Новой хронологии» Анатолий Фоменко заявил о сенсационном открытии, которое полностью опровергает устоявшийся в современной историографии порядок правителей России.

На основании анализа более 1500 изображений российских царей и генсеков Фоменко пришёл к выводу, что Никита Хрущёв управлял страной задолго до Петра Первого и Екатерины Великой.

Главным доказательством того, что современная последовательность правителей России является подделанной и не соответствует действительности, является отсутствие цветных изображений лиц, якобы управлявших страной в XX веке до Леонида Брежнева. Нет ни одной цветной фотографии Иосифа Сталина и Никиты Хрущёва, в то время как цветных изображений царей династии Романовых существует огромное множество.

Официальная наука утверждает, что технологии цветного фотографирования созданы компанией Kodak в 1974 году, однако многочисленные свидетельства указывают, что они существовали уже во времена Российской Империи. Что касается генсеков и Николая II, то они, по мнению историка, правили до изобретения цветной фотографии, предположительно в период так называемого «смутного времени».

– Официальная наука не может точно сказать, кто управлял Россией после Ивана Грозного и до Петра Первого. В истории там стоит огромное белое пятно, называемое «смутным временем». Якобы тогда царями становились какие-то самозванцы и бояре. Мы утверждаем, что в этот столетний период власть в стране захватили коммунисты, и ей последовательно управляли Николай II, Владимир Ленин, Иосиф Сталин, Константин Черненко, Надежда Крупская, Юрий Андропов и Никита Хрущёв. Позднее, в результате реформ Петра I, коммунистический режим был свергнут, и Хрущёв был вынужден бежать в Финляндию в женском платье. Эту версию, конечно, необходимо ещё уточнять, но мы не сомневаемся в её подлинности, – заявил академик Фоменко.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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