Как из труб ПВХ сделать детский стол для игр с водой или песком. Эта недорогая игрушка приведет детей в восторг

Используя недорогие трубы ПВХ, можно сделать для ребенка необычную игрушку — столик для игры с водой или песком. Технология сборки такой конструкции предельно проста. Сделать столик можно буквально за пару часов. При этом ребенка игрушка, безусловно, приведет в восторг.

Что понадобится

Для изготовления столика будут нужны:

трубы ПВХ диаметром ¾ дюйма;прямые и угловые пластиковые тройники;пластиковые колена;2 крестообразных фитинга с 4 патрубками;4 пластиковые заглушки для ножек;несколько пластиковых воронок;большой пластиковый контейнер-ванна;универсальный клей;аэрозольная краска.

Фитинги для сборки стола покупайте, конечно же, в соответствии с диаметром приобретенных труб. Вместо пластиковой ванны можно использовать любую другую ненужную емкость, к примеру, старый таз. Клей можно взять как универсальный, так и непосредственно предназначенный для склеивания ПВХ.

Сборка столика

Сборку всех элементов игрового столика выполняйте с помощью клея. Промазывайте клеем сначала конец трубы на нужную длину, а затем внутренние стенки патрубка фитинга. Плотно вставляйте трубу в фитинг и дожидайтесь высыхания клея. Если вы все сделаете правильно, соединения получатся очень надежными, а столик – устойчивым.

На первом этапе определитесь с высотой конструкции, включая «нишу» под ванну. Отрежьте от пластиковых труб 4 отрезка по высоте ножек до ребер жесткости. Измерьте высоту приготовленной ванны. Отрежьте еще 4 коротких отрезка. Соедините длинные и короткие отрезки попарно с помощью тройников.

Измерьте длину ванны. Отрежьте 4 длинных отрезка и два коротких. Соберите ребра жесткости с помощью тройников, каждое в следующей последовательности: длинный отрезок, короткий отрезок, снова длинный.

Собранными ребрами соедините ножки попарно. Отрежьте 2 отрезка от ПВХ трубы, измерив ширину ванны.

Соедините ими две стороны столика через тройники на ребрах жесткости. Таким образом вы одновременно создадите основание-подставку для ванны.

На верхние концы ножек наденьте угловые тройники, нижние закройте пластиковыми заглушками. Из отрезков ПВХ создайте верхнюю раму столика. Короткие боковые перемычки собирайте из двух частей, используя по одному тройнику. Сами тройники располагайте свободным патрубком вверх.

Окрашивание

Чтобы сделать столик более ярким и привлекательным, окрасьте изготовленный каркас. Сначала обязательно загрунтуйте его универсальной грунтовкой. Это станет гарантией того, что краска на каркасе не облупится в последующем долгие годы. К тому же и саму краску можно будет использовать более экономно.

Затем используйте аэрозольную краску, к примеру, синего цвета. Краску стоит покупать именно аэрозольную. Такая краска ложиться на пластик гораздо ровнее, чем обычная. Просушив первый слой краски, нанесите на трубы второй и также тщательно его просушите.

Сборка держателя с «кранами»

На следующем этапе соберите держатель. Сначала определитесь с его высотой. Далее отрежьте от ПВХ-трубы два отрезка для стоек. На концы стоек наденьте колена.

Соберите из трех отрезков верхнюю часть держателя с помощью крестообразных фитингов. Соедините собранной верхней частью стойки через колена. Проследите за тем, чтобы свободные выходы фитингов располагались строго вертикально.

Соберите из коротких кусков трубы-ПВХ с помощью колен два крана. Закрепите краны в нижних патрубках крестообразных фитингов.

Прикрепите собранный держатель к столику через тройники на коротких сторонах верхней рамы. На заключительном этапе установите в верхние патрубки крестообразных фитингов большие воронки и поставьте на место ванну.

Окрашивать держатель столика необязательно. Таким образом можно создать контраст и сделать дизайн всей конструкции более привлекательным.

Полезные советы

Высоту столика при расчетах выбирайте, в зависимости от роста ребенка. Играть ему в «песочнице» из труб в последующем должно быть удобно.

Если в семье двое и больше детей, для самых маленьких дополнительно можно сделать, к примеру, из поддона безопасную подставку-лавочку.

Ванну для песочницы лучше покупать с крышкой. Иначе в «песочницу» в последующем могут залезть кошки. Также крышка защитит песок от попадания в него лишней воды во время дождя.

В жаркое лето столик можно использовать для игр с водой. Если погода на улице не слишком хорошая, в ванну лучше насыпать песок.