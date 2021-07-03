70 лет назад над США пролетали странные зеленые шары, которых называли секретным оружием СССР

Директор армейской разведки из штаба 4-й армии в Техасе предположил, что странные огненные шары могли быть "результатом экспериментов радиологической войны, проведенных иностранной державой (СССР)"

В 1948 году, вскоре после того, как в США началось повальное увлечение "летающими тарелками", стали часто появляться сообщения о новом виде загадочных воздушных явлений: так называемых "зеленых огненных шарах".

Среди наиболее заметных наблюдений был случай, произошедший над Нью-Мексико в конце 1948 года, отчеты о котором были зарегистрированы экипажами как военных, так и гражданских самолетов, совершавших рейсы в ночь на 5 декабря. Обе группы наблюдателей сравнили объект с "огромным метеором, зеленым, как трава".

Инцидент 5 декабря был не первым случаем, когда яркие огненные шары освещали ночное небо над Америкой. В феврале того же года доктор Линкольн ЛаПаз, в то время директор Института метеоритов Университета Нью-Мексико, объявил о яркой ночной вспышке в ночном небе над Канзасом в результате предполагаемого падения метеора.

Позднее тем летом сообщения об огромном зеленом огненном шаре, наблюдавшемся над Орегоном, также попали в заголовки газет после того, как многие жители штата Орегон ночью 28 июня наблюдали яркий метеор, который исчез над океаном.

Однако объекты, которые наблюдались на юго-востоке США в декабре 1948, по-видимому, вели себя иначе, чем типичные метеориты, и этот факт, был отмечен ЛаПазом в письме, которое он отправил в ВВС США 20 декабря.

В следующем месяце директор армейской разведки из штаба 4-й армии в Техасе предположил, что странные огненные шары могли быть "результатом экспериментов радиологической войны, проведенных иностранной державой (СССР)", и счел эту возможность "очень важной, особенно поскольку эти шары появлялись в непосредственной близости от важных объектов", поэтому, говорил он, необходимо создать научный совет для расследования этого вопроса.

Военно-воздушные силы США и до этого послания были очень сильно обеспокоены наличием необычных объектов, летающих над территорией штатов, особенно после серии сообщений об НЛО, поступивших в течение нескольких недель после знаменательного наблюдения группы "летающих блюдец" пилотом Кеннетом Арнольдом 24 июня 1947 года в Каскадных горах штата Вашингтон.

Чтобы расследовать эти наблюдения ВВС США создало специальную группу Проект "Знак" (Project Sign), которая провела первое официальное расследование того, что могут из себя представлять эти объекты.

В феврале 1949 года в Лос-Аламосе была проведена конференция, на которой присутствовали исследователи проекта "Знак", а также несколько ученых и других военнослужащих с целью оценки наблюдений огненных шаров. Хотя эта конференция и не привела к выводам о том, что могло быть их источником, в декабре следующего года был основан новый проект "Мерцание" (Project Twinkle).

Тем временем наблюдения летающих огненных шаров, в том числе странного зеленого цвета, не прекращались и 22 января 1953 года в газете Santa Fe New Mexican были представлены последние теории доктора ЛаПаза, которые все еще предполагали, что за всем эти стоят российские (советские) секретные технологии.

"Эксперт по огненным шарам сказал, что сегодня Россия может разведывать Соединенные Штаты и другие части мира с помощью новых странных управляемых ракет. Доктор Линкольн ЛаПаз говорит, что довольно много доказательств указывают на то, что зеленые огненные шары, наблюдаемые по всему миру, являются новым типом ракет – возможно, советского производства", – указывалось в статье.

Хотя таинственные зеленые огненные шары обычно ассоциируются с ранними годами наблюдения за НЛО (1940-1950-е), в последующие десятилетия произошли некоторые заметные инциденты, которые тоже были связаны именно с зелеными шарами.

Ночью 17 ноября 1995 года экипажи самолетов рейсов 405 Lufthansa и British Airways 226 заметили ярко светящийся зеленоватый объект, пролетевший мимо них во время полета над Лонг-Айлендом, штат Нью-Йорк.

Некоторые наблюдатели описали его как нечто похожее на зеленый снаряд, который, по их оценкам, летел на высоте примерно 3000 футов (914 метров) над ними и слева от них.

Питер Дэвенпорт из Национального центра сообщений об НЛО собрал дополнительную информацию об этом инциденте, а также получил расшифровку переговоров между авиадиспетчерами и пилотами, наблюдавшими за зеленым "снарядом".

Как ни странно, расшифровка стенограммы показала, что объекту, по-видимому, удалось избежать обнаружения радаром в Центре управления воздушным движением в соседнем Нашуа, Нью-Гэмпшир. Радар вообще не заметил этот объект.

Возможно ли, что наблюдения за зелеными огненными шарами на протяжении многих лет представляют собой не что иное, как случайное необычное поведение метеоритов, прожигающих нашу атмосферу? Не все так просто. Даже доктор ЛаПаз, большой специалист по метеоритам, сразу же подверг сомнению то, что эти объекты являлись метеоритами.

Впрочем, многие исследователей НЛО с большой долей сомнения относятся и к тому, что эти зеленые шары могли быть секретными советскими или (в поздние годы) российскими разработками. Точно также и к тому, что "неопознанные воздушные явления" (UAP), наблюдаемые с 2004 года над американскими военными кораблями, могут быть российскими или китайскими передовыми дронами.

Хотя для зеленых огненных шаров могут существовать логические объяснения, их источник все еще остается неопределенным, что делает их одним из многих своеобразных и красочных примечаний в более широкой истории давней тайны НЛО.