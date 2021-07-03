 

“Деньги очень важны”: Решетова не выйдет замуж за бедного

03.07.2021, 8:20, Разное
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Модель Анастасия Решетова не привыкла отказывать себе ни в чем: дорогие украшения, дизайнерские платья, коллекционные сумочки и путешествия по миру давно стали для нее обыденными вещами. Девушка откровенно заявляет, что на бедных мужчин тратить время не готова.

Кто может потягаться с Тимати?

Решетова несколько лет состояла в отношениях с весьма обеспеченным Тимуром Юнусовым, известным в шоу-бизнесе под псевдонимом Тимати. В этом союзе у пары даже появился сын Ратмир, но красивая история внезапно завершилась расставанием. Тимати успел поучаствовать в шоу “Холостяк”, а Анастасия не раз давала своим поклонникам повод обсудить свою личную жизнь, ее даже подозревали в связи с женатым мужчиной, приближенным к власти.

Ходили слухи, что Решетова ради нового бойфренда даже приняла ислам и сменила имя. Но на подобные истории бывшая возлюбленная Тимати никак не реагирует. Если понаблюдать за роскошной жизнью модели, то создается впечатление, что ее новый мужчина обеспечен не хуже, чем Юнусов.

В своем микроблоге, отвечая на вопросы подписчиков, Анастасия Решетова заявила: “Я никогда не буду вместе с мужчиной, который мало зарабатывает. Зачем? Содержать его я не хочу”. Модель призналась, что зарабатывает на жизнь сама, чтобы обеспечить всем необходимым своего сына.



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