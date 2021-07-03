На коротких волосах омбре тоже смотрится неплохо: модные варианты в разных оттенках и цветах

Омбре на коротких волосах продолжает находиться на пике моды и даже становиться все более популярным. Окрашивание может быть какое угодно, и комбинации цветов бесконечны. Омбре может быть ярким, светлым, темным. Тона классические – темно-коричневый и золотисто-медовый, а также более смелые и непривычные – пурпурно-розовый, огненно-бордово-красный, розовое золото, металлическая платина и многие другие.

От фиолетового до ярко-розового с пурпурным

Это омбре очень интересное, волосы со скрытыми голубыми прядями и с темно-фиолетовыми у корней кажутся очень живыми. Яркие цвета действительно выделяются (на главном фото). Перед тем как делать такое омбре, нужно убедиться, что они подходят образу.

Для круглого лица

Светлое омбре хорошо подходит для круглого лица и помогает полностью изменить образ. Омбре создает у корней глубину, обеспечивая тем самым эффект визуального похудения лица. Также улучшают его форму волосы до плеч, обрамляющие лицо.

Черно-вишневое омбре

Очень модное омбре от черного до вишнево-красного на коротких волосах требует тщательного ухода и посещения парикмахера каждые 3-4 недели. Это смелое решение, кроме того, потребуется пересмотреть оттенки макияжа.

Песочный блонд

Песочно-русое омбре меняет текстуру волос. Волосы лучше сделать у корней потемнее, чтобы затем переход до красивого песочного получился более эффектным.

От шоколадного до тоффи

Интересно попробовать этот вариант – контрастное обмре от темного до блонда. Эффектно смотрится на прямых волосах, хорошо дополняет загар.

От медно-коричневого до медно-русого

Это огненно-медное омбре потрясающе смотрится на волосах любой длины – коротких, средних и длинных. Такой цвет лучше всего подходит к теплым оттенкам кожи.

От фиолетового до сапфирового

Этот модный цвет легче всего поддерживать на коротких волосах. Идеально смотрится на стрижке боб с прямыми волосами.

Солнечный блонд

Очень стильный образ для теплого времени года. Пляжные волны лучше всего будут выглядеть на коротких волнистых волосах.

От натуральных темных корней до светло-русого

Легкий стильный боб длиной до подбородка с омбре в мягких тонах с естественным здоровым блеском. Такой вариант подходит практически для всех и будет всегда уместен. Красивая форма стрижки идеально подчеркивает ключицу и шею.

От черного до вишневого с челкой

Текстурированный боб вне времени и очень прост в уходе. Ярко-красное омбре требует смелости, но простая форма стрижка уравновешивает яркий цвет, делая его не таким вызывающим.