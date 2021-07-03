Косметика такая же, а результат другой: чрезмерное прореживание и другие причины, по которым брови не так хороши, как у знаменитостей

Для большинства женщин ежедневный макияж является обязательным утренним ритуалом, без которого они не в состоянии начать новый день. Нанесение тонального крема и туши не требует особенных навыков, но вот привести в порядок брови – дело нелегкое. Большинство женщин допускают несколько важных ошибок, в результате которых брови выглядят далеко не так, как у знаменитостей на обложках журналов. В конце наступает разочарование и отказ от макияжа бровей.

Не пользуетесь расческой

Первое правило, которого вы должны придерживаться: всегда расчесывайте брови перед началом макияжа. Это касается не только обладательниц пушистых, густых бровей, но и тонких. Когда вы расчесываете брови, вы придаете им правильную форму, которая позволяет увидеть расположение длинных и коротких волосков. Короткие волоски могут выглядеть как залысины. Увидев их, вы сможете внести поправки макияжем. Расчесывайте брови параллельно вверх. Используйте специальную щеточку или чистую кисточку от туши.

Четкий передний контур

Следующей распространенной ошибкой в макияже бровей является неправильная прорисовка. Категорически запрещено делать четкие яркие контуры на первой половине брови. Это делает взгляд тяжелым, злым и придает несколько лишних лет. Четкие контуры должны начинаться от середины брови, сразу на ее изгибе. Там можете заштриховать бровь вплоть до тонкого кончика. Передний хвостик брови затушуйте слегка, чтобы он выглядел воздушно. Больше цвета должно быть нанесено на центральную часть бровей. Для получения четкого контура используйте остро наточенный карандаш.

Не меняйте форму брови

Многие женщины увлечены изменением естественной формы брови. Делать это могут только сертифицированные мастера, которые хорошо разбираются в лицевой анатомии. Если вы не профессионал, самостоятельно корректировать форму не нужно. Просто удалите лишние волоски на коже верхнего века и в зоне переносицы. Остерегайтесь прямой, жесткой формы бровей, это сделает их неестественными, будто нарисованными. Хорошим инструментом для частичного удаления волосков будет пинцет или восковые полоски, которые нужно порезать для более удобного нанесения на ограниченное пространство. Перед удалением волос нанесите жирный крем.

Обработка внешнего края

Также многие женщины грешат выщипыванием бровей с внешней стороны. Если вы делаете это прямо сейчас, остановитесь и больше никогда не повторяйте этой ошибки. Выщипывание волосков только испортит все дело, и форма будет выглядеть убого, так как основное “тело” брови будет выглядеть тонко. Если нужно удалить выбившиеся волоски, используйте специальные щипчики, бритву или ножницы, которые просто подрежут торчащие элементы.

Правильный цвет карандаша

Правильный выбор цвета заключается в том, чтобы не положить в косметичку карандаш, который полностью совпадает с цветом ваших волос. Если у вас черные брови, то черный карандаш придаст им неестественный вид, они будут выглядеть жирно, перенасыщено. Лучше выберите темно-коричневый карандаш с бежевым или красным подтоном.

Дополнительные аксессуары

Не пренебрегайте укладочными средствами типа геля или воска для бровей. Они помогут сохранить форму и не дадут осыпаться или впитаться косметике, особенно летом, когда температура бьет все мыслимые рекорды. Сейчас все крупные косметические компании выпускают специальные наборы, в которые помимо краски входят и стайлинговые средства.

Создать идеальные брови непросто, требуются месяцы тренировок. Но если соблюдать все советы визажистов, процесс освоения секретов макияжа пройдет быстрее и вам не нужно будет тратить много времени на утренний макияж.