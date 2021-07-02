 

Какие платья надеть с кроссовками, чтобы образ остался женственным и нежным

02.07.2021, 23:20, Разное
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Летом нужно выбрать для себя наряд, в котором будет не только очень удобно, но и легко. Именно поэтому, подбирая платья, стоит учитывать, что одежда должна быть комфортной и выполненной из легких дышащих материалов.

В качестве обуви некоторые девушки выбирают теннисные туфли или кроссовки, чтобы можно было удобно передвигаться на протяжении всего дня и чтобы ноги при этом не уставали. Вот несколько рекомендаций относительно того, какие платья выбрать, чтобы подчеркнуть свой стиль и чтобы они отлично смотрелись вместе с кроссовками.

Розовое платье на бретелях

Сейчас в тренде наряды длины миди или макси. Отлично смотрится с кроссовками длинное платье розового цвета.

В такой одежде любая девушка будет выглядеть просто великолепно и источать особый стиль и притягательность в совершенно любой ситуации.

Черное платье с принтом

Это еще один модный и стильный вариант для современных девушек. Летом можно надеть платье с красивым принтом.

Если дополнить наряд кроссовками, то можно выглядеть просто феноменально.

Длинный сарафан с белой блузкой

Это одна из популярных тенденций 90-х годов, которая вернулась снова вы моду. Сарафан без рукавов очень красиво смотрится вместе с белой блузкой с короткими рукавами.

Это идеальный наряд в ретро-стиле. Дополнить образ можно своими любимыми теннисными туфлями.

Короткое платье с принтом

Такой наряд просто обязан быть в гардеробе любой девушки. Платье красиво подчеркивает фигуру и делает образ просто невероятным и очень стильным.

Чтобы придать образу более повседневный стиль, стоит сочетать платье с кроссовками. Это идеальный вариант для свидания.

Длинное белое платье

Белый цвет как нельзя лучше подходит для лета, так как он помогает придать образу особую свежесть.

Такое платье выглядит очень элегантно и притягательно. Это отличный вариант для повседневной носки.

Черное платье с белыми кроссовками

Черный цвет всегда ассоциируется с элегантностью и стилем. Чтобы выглядеть притягательно и эффектно, стоит надеть красивый сарафан.

Для придания своему образу большей притягательности нужно сочетать наряд с белыми кроссовками.

Длинное платье с цветочным принтом

Отлично смотрится красивое платье с цветочным принтом. Можно носить его вместе с кроссовками, чтобы придать образу женственность и непринужденность.

Длинное платье на пуговицах

Это романтический наряд в стиле 50-х годов. Можно надеть его вместе с парой кроссовок, чтобы создать ретро-образ. Этот наряд отлично подходит для пикника.



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