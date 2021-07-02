 

Центробанк запретил публиковать курс доллара

02.07.2021, 16:51, Разное
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Руководство Центробанка сообщило о разработке комплекса мер, направленных на стабилизацию курса национальной валюты.

Для того чтобы избежать засилье спекулянтов на рынке, в финансовом регуляторе предложили ввести запрет на публикацию курсов американского доллара и евро.

Запрет затронет все российские интернет-ресурсы, включая биржи Forex и ММВБ, и пункты обмена валют. При этом ограничения на покупку и продажу валют вводиться не будут, а обменный курс потребитель сможет узнать у кассира. По мнению председателя ЦБ Эльвиры Набиуллиной, мера также поможет эффективно бороться с инфляцией.

– Вот для чего обычному человеку, у которого, например, нет долларов и никогда не будет, знать эти курсы. Что он может изменить? Только нервы себе испортит. Подобная ситуация и при покупке товаров за рубежом. Цены идут в рост исключительно из-за того, что реализатор сверяет стоимость того или иного товара в России и за границей и уже подгоняет нашу цену к зарубежной. Так было с тем же топливом, когда кто-то взял калькулятор, посчитал, что выгоднее нефтепродукты гнать за рубеж, потом у нас образовался дефицит, и цены на заправках выросли, – пояснила Набиуллина.

Центробанк уже обратился к коллегам из Госдумы с предложением оформить инициативу в законодательный акт, а также определить меры ответственности для нарушителей постановления финансового регулятора.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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