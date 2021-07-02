 

Кейт Миддлтон посетила теннисный матч в рамках Уимблдонского турнира

02.07.2021, 16:48, Разное
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Сегодня днем в королевской ложе международного теннисного турнира Уимблдон появилась Кейт Миддлтон. Компанию герцогине Кембриджской составили Салли Болтон, исполнительный директор Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC), покровителем которого с 2016 года является Кейт, и бывшая четвертая ракетка мира Тим Хенман. Заядлая поклонница большого тенниса Кейт Миддлтон не могла пропустить важный день на Уимблдоне – сегодня играет ее хороший знакомый Энди Маррей против Дениса Шаповалова, который на турнире представляет Канаду.

На спортивной арене Кейт появилась в плиссированной юбке-миди в горошек от Alessandra Rich, темно-синем пиджаке и белой футболке. Образ дополнили белые лодочки и сумка в цвет от Mulberry Amberley. Из украшений Кейт выбрала жемчужные серьги Simone Rocha. Герцогиня Кембриджская, соблюдая ковидные меры безопасности, почти не снимала медицинскую маску с цветочным узором.

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Кейт Миддлтон регулярно посещает теннисные турниры в Англии, она – преданная фанатка этого вида спорта. Известно, что ее сыну Джорджу уроки тенниса дает сам Роджер Федерер, рекордсмен Открытой эры тенниса, 20-кратный победитель турниров Большого шлема. Другой легендарный теннисист Род Лейвер однажды в интервью признался, что герцогиня Кембриджская не только любит, но отлично играет в теннис, в основном против своего мужа – принца Уильяма.

Я встречался с Уильямом и Кейт несколько раз и в королевской ложе несколько раз была возможность поболтать с ними. Они играют в теннис друг против друга. Уильям сказал мне, что не сможет победить ее, – рассказал Род в интервью. В прошлом году турнир был отменен из-за пандемии коронавируса, но герцогиня поддержала всех спортсменов и любителей тенниса и записала видеообращение, выразив надежду, что скоро все изменится к лучшему. 

Эта неделя для Кейт стала спортивной. На днях она вместе с мужем и старшим сыном посетила футбольный матч в рамках игр Евро-2020, прошедшем в Лондоне. К радости монарших особ в этот день сборная Англии одержала уверенную победу над сборной Германии со счетом 2:0.



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