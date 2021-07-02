“Это может стать хорошим прецедентом”: эксперт о том, способна ли ситуация Бритни Спирс изменить законы США

Вчера стало известно, что судья отклонил прошение певицы о лишении ее отца Джейми Спирса статуса опекуна. Это решение было вынесено без учета последнего судебного слушания (судьей был отклонен еще ноябрьский запрос певицы), а значит, у Бритни и ее адвокатов все еще есть право снова обращаться в суд с новыми ходатайствами.

Есть ли вообще шанс у Бритни вырваться из-под опеки отца? Какие условия необходимы для того, чтобы 39-летняя певица получила хотя бы часть свободы и могла снова распоряжаться своей личной жизнью и своими финансами, делать все то, что сейчас не может без разрешения опекуна, то есть отца Джейми Спирса, а именно выходить замуж, рожать детей, перекрашивать стены в своем доме и выступать ровно столько, сколько считает нужным?

Эти и другие вопросы по громкому делу Бритни Спирс и также о тонкостях законов об опеке в США HELLO.RU задал Эке Мироненко, юристу нью-йоркской адвокатской фирмы Ishimbayev Law Firm.

Эка, в каких случаях в Америке совершеннолетнему человеку могут назначить опекуна?

В каждом штате свои законы об опекунстве, однако в целом опекунство, как правило, устанавливают в отношении лиц, страдающих серьезными психическими заболеваниями, пожилых людей с ментальными заболеваниями (например, слабоумием) или лиц с нарушениями развития, которые не способны управлять своими собственными делами. Психически недееспособное лицо должно быть освидетельствовано квалифицированным психиатром, а также должны быть предоставлены дополнительные доказательства, подтверждающие неспособность лица нести ответственность за свои поступки и полноценно осуществлять свои права и обязанности. Если на основании этих аргментов судья приходит к выводу, что опекун необходим, он назначает на его эту роль. При этом предпочтение отдается членам семьи или близким родственникам. Опекунами могут быть назначены адвокаты или так называемые “профессиональные” опекуны, лицензированные или аккредитованные для такой деятельности.

Когда опекун получает полный контроль над финансами своего подопечного?

В случае признания лица полностью недееспособным опекун получает полный контроль как над его личной жизнью, так и над финансами (аналогично тому, как родители контролируют действия своих несовершеннолетних детей). Если же суд приходит к выводу, что человек в состоянии принимать важные для своей жизни решения, но все же нуждается в контроле и опеке, то может быть назначено “ограниченное опекунство”. В этом случае подопечное лицо может частично сохранять контроль над совей жизнью, например, может решать, где жить.

Опекуну платят за его “работу”?

Услуги опекуна носят возмездный характер, размер его вознаграждения должен быть разумным и устанавливается судом.

При каких обстоятельствах можно снять опеку?

Члены семьи, друзья и сам опекун могут обжаловать назначение опекунства или выбор конкретного опекуна. Для этого надо подать соответствующее прошение в суд. Сам подопечный тоже может возражать, но в силу наложенных на него ограничений иногда такие люди не могут сами выбирать и нанимать правозащитника. Чтобы опеку и правда сняли, суд должен согласиться, что подопечное лицо перестало быть невменяемым и может сам принимать решения, которые не представляют угрозы для него самого и окружающих.

Решающим аргументом будет являться заключение психиатров. В случае назначения опекунства в связи с психическими заболеваниями, суд, как правило, должен пересматривать вопрос о целесообразности продолжения опеки не реже, чем раз в год. На таких слушаниях суд изучает заключение психиатра, лечащего врача, показания друзей и членов семьи для того, чтобы уставить, по-прежнему ли нуждается человек в опеке. Также суд может пересмотреть кандидатуру опекуна, принять решение о введении ограниченной опеки, если состояние подопечного улучшилось.

Какие шансы отмены опеки есть у Бритни Спирс?

В ее случае сложно дать какую-либо правовую оценку обоснованности назначения и продления опеки, как и перспектив ее отмены. Все потому, что все слушания по этому делу закрытые, а документы не предаются огласке. Можно лишь предполагать, что столь длительная опека должна иметь веские, прежде всего медицинские, основания. И снятие или пересмотр опеки во многом зависит от психиатрического диагноза Бритни.

Правильно ли поступила Спирс, когда попросила сделать слушание открытым?

Если слушания сделают открытыми, у общества будет возможность оценить законность наложенных на Бритни ограничений. Это также минимизирует возможность злоупотребления правами со стороны ее опекунов и сделает причины назначения опеки понятными и прозрачными.

Действительно ли законы США об опеке настолько несовершенны и может ли процесс над Бритни как-то изменить законодательство страны?

Само по себе законодательство об опекунстве назвать таковым можно с лишь с натяжкой, так как оно призвано служить, в первую очередь, интересам самого подопечного. Вряд ли стоит ожидать серьезного пересмотра законов, но если в случае с Бритни удастся доказать необоснованность опеки или злоупотребление со стороны опекунов, это создаст хороший прецедент, который поможет отстаивать свои права другим людям, попавшим в такую ситуацию.

Джейми и Бритни Спирс