В Костроме жених ушёл из ЗАГСа, узнав, что его невеста не вакцинирована
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Настоящая драма разыгралась на крыльце Костромского отдела ЗАГС.
За несколько минут до регистрации брака жених узнал, что невеста не привита от коронавирусной инфекции и категорически отказался жениться.
Торжественная регистрация брака Николая С. и Анжелики А. должна была начаться в 13:40. У дверей ЗАГСа собралось более пятидесяти гостей с цветами и шампанским. После регистрации молодые собирались на фотосессию, затем – на венчание в церковь, а вечером – на банкет в одном из лучших ресторанов Костромы. Чтобы при входе в ресторан не возникло проблем, распорядитель свадьбы решил собрать у гостей и молодожёнов копии сертификатов о вакцинации с QR-кодами. Тут и выяснилось, что у Анжелики сертификата нет – она не привита от COVID-19. Николай рассердился, бросил на асфальт бутоньерку и уехал на такси в неизвестном направлении.
– Она что, не понимает, что творится? Люди тысячами умирают, а она ходит непривитая, новые штаммы выкармливает! Как с такой жить? Не стану я на ней жениться, пусть за антипрививочника выходит! – сказал жених отцу невесты по телефону.
Невеста категорически отрицает, что она антипрививочница. Две недели назад она записалась на прививку, но её не стали прививать, сославшись на запрет вакцинировать беременных – Анжелика на пятом месяце. Однако объяснить это Николаю она не успела.
Венчание и банкет пришлось отменить. Уплаченные за них 270 тысяч рублей родителям невесты вернуть уже не удастся.
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