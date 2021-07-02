В Костроме жених ушёл из ЗАГСа, узнав, что его невеста не вакцинирована

Настоящая драма разыгралась на крыльце Костромского отдела ЗАГС.

За несколько минут до регистрации брака жених узнал, что невеста не привита от коронавирусной инфекции и категорически отказался жениться.

Торжественная регистрация брака Николая С. и Анжелики А. должна была начаться в 13:40. У дверей ЗАГСа собралось более пятидесяти гостей с цветами и шампанским. После регистрации молодые собирались на фотосессию, затем – на венчание в церковь, а вечером – на банкет в одном из лучших ресторанов Костромы. Чтобы при входе в ресторан не возникло проблем, распорядитель свадьбы решил собрать у гостей и молодожёнов копии сертификатов о вакцинации с QR-кодами. Тут и выяснилось, что у Анжелики сертификата нет – она не привита от COVID-19. Николай рассердился, бросил на асфальт бутоньерку и уехал на такси в неизвестном направлении.

– Она что, не понимает, что творится? Люди тысячами умирают, а она ходит непривитая, новые штаммы выкармливает! Как с такой жить? Не стану я на ней жениться, пусть за антипрививочника выходит! – сказал жених отцу невесты по телефону.

Невеста категорически отрицает, что она антипрививочница. Две недели назад она записалась на прививку, но её не стали прививать, сославшись на запрет вакцинировать беременных – Анжелика на пятом месяце. Однако объяснить это Николаю она не успела.

Венчание и банкет пришлось отменить. Уплаченные за них 270 тысяч рублей родителям невесты вернуть уже не удастся.

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