Скандалы: Депутат молчит — служба идет

За пять лет работы в Госдуме десятки депутатов ни разу не выступили на заседаниях и не внесли ни одного законопроекта

Госдума седьмого созыва была избрана в сентябре 2016 года, и через несколько месяцев у ее депутатов истекут полномочия. В конце июня Владимир Путин подвел итоги работы Госдумы за пять лет: президент отметил, что депутаты «отработали на высоком уровне», проявили «профессионализм и ответственность». Председатель Госдумы Вячеслав Володин также высоко оценил производительность членов нижней палаты российского парламента: «С октября 2016 года по сегодняшний день в Государственную Думу внесено 5 500 законопроектов. Из них рассмотрено 4 485 — 81,5 %. Это коэффициент полезного действия Государственной Думы», — сказал Володин.

Znak.com и «Важные истории» решили проверить, так ли эффективно отработали свои мандаты нынешние депутаты. Мы обнаружили, что 22 парламентария ни разу за пять лет не выступили на заседаниях Госдумы. Большинство из них — члены фракции «Единая Россия». Для некоторых «молчунов» это не первый депутатский срок, однако и в предыдущие созывы они не отличались активностью — таким образом, срок их молчания уже превышает 10 лет. Кроме того, пять парламентариев седьмого созыва не внесли ни одного законопроекта.

Все это время, несмотря на свое молчание или законотворческую бездеятельность, депутаты продолжали получать высокую зарплату — около 470 тысяч рублей, пользоваться привилегиями и неприкосновенностью. Некоторые из «молчунов» вновь собираются участвовать в выборах в Госдуму в сентябре этого года и не видят в отсутствии выступлений и законодательных инициатив ничего предосудительного.

«Молчуны». Кто из депутатов Госдумы не сказал за пять лет ни слова

За время работы в нижней палате парламента текущего созыва 22 депутата не произнесли ни единого слова ни с думской трибуны, ни с рабочего места. Подавляющее большинство «молчунов» — члены фракции «Единая Россия». Ниже представлены их имена и партийная принадлежность.

За время работы в Госдуме текущего созыва 22 депутата не произнесли ни единого слова

Коваленко, Золотарев, Лисовенко и Лябихов начали работу в седьмом созыве Госдумы не в 2016-м, а в 2020 и 2021 году.

Данные: Сайт Госдумы; Инфографика: Важные истории, Znak, 2021

Депутаты Рахим Азимов, Анатолий Бифов, Александр Брыскин, Борис Иванюженков и Владимир Ресин молчат в Госдуме уже 10 лет — все они присутствуют в парламенте с 2011 года. Но даже их молчание — не рекорд. Ирек Богуславский, Адам Делимханов и Олег Колесников (все из «Единой России») сидят в креслах депутатов Госдумы еще с 2007 года, но за все эти 14 лет так и не сказали ни слова на заседаниях.

В разговоре с Znak.com единоросс Олег Колесников заявил, что не знает, почему в стенограммах Госдумы не зафиксировано ни одного его выступления. «Не знаю, как так получилось. Я много раз выступал с места. У вас какие-то не такие данные», — заверил Колесников. Мы перепроверили слова депутата, однако не обнаружили на сайте нижней палаты парламента его выступлений.

В пресс-службе коммуниста Анатолия Бифова Znak.com заявили, что отсутствие публичных выступлений депутата нельзя расценивать как незаинтересованность в работе парламента. «Акцент в работе Анатолия Жамаловича делался на другие вещи: мы больше времени уделяли на работу в округе, с гражданами и избирателями, а также на работу в думских комитетах. Если определить КПД депутата, то все будет видно и понятно», — сообщили в пресс-службе парламентария. Представитель Бифова также добавил, что у коммунистов фракция решает, кому выступать и отвечать на заседаниях.

Другие депутаты-«молчуны» предпочли не отвечать на запросы журналистов.

Молчали, но обещали вернуться

Многие депутаты, годами молчавшие в Госдуме, собираются вернуться в парламент в сентябре этого года. Например, «Единая Россия» вновь выдвинула Рахима Азимова, молчавшего в Госдуме 10 лет, на выборы от Кировской области, а Адама Делимханова, за 14 лет не проронившего ни слова на заседаниях нижней палаты парламента, партия власти выдвинула на выборы от Чеченской республики. Также «Единая Россия» включила в региональные списки Ирека Богуславского (Татарстан), Ахмеда Догаева (Чеченская республика), Владимира Ресина (Москва) и Мурата Хасанова (республика Адыгея) — все эти депутаты молчали на заседаниях Госдумы от пяти до 10 лет.

По подсчетам Znak.com и «Важных историй», в среднем депутаты Госдумы высказываются 46 раз за время своих полномочий. (Для подсчета мы использовали медиану — значение, которое находится ровно посередине в отсортированном по убыванию или возрастанию наборе чисел. — Прим. ред.) Но есть в российском парламенте долгожители, которые выступали на заседаниях Госдумы по несколько тысяч раз. Например, Николай Коломойцев (первый зампред фракции КПРФ) произносил речь больше пяти тысяч раз, а Владимир Жириновский (ЛДПР) — больше четырех тысяч раз.

«Безынициативные». Кто из депутатов не внес ни одного законопроекта

При этом некоторые депутаты не только не выступали на заседаниях Госдумы, но и не проявляли законодательной инициативы. Например, Владимир Ресин внес за последние пять лет всего три законопроекта. Но самым непродуктивным среди «молчунов» оказался депутат от Чеченской республики Адам Делимханов. За время работы в Госдуме седьмого созыва он выступил соавтором всего одного законопроекта, который касался «мер противодействия на недружественные действия США и иных государств». Закон был принят в 2018 году. Больше Делимханов законотворческой деятельностью не занимался.

В Госдуме седьмого созыва есть депутаты, которые не стали авторами (или соавторами) ни одного закона. Это Гаврил Парахин из ЛДПР, а также Ольга Пилипенко, Алексей Золотарев, Андрей Коваленко и Алексей Лисовенко — все из «Единой России». При этом стоит отметить, что все они начали работать в Госдуме не с 2016 года, а на несколько лет позже.

В среднем (в этом случае мы также брали медианное значение. — Прим. ред.) депутаты вносили 55 законопроектов за время срока действия своих полномочий. Но есть и такие, кто внес менее пяти законопроектов за пять лет. В таком «расслабленном» режиме текущий созыв прошел для пяти депутатов: Леонида Слуцкого из ЛДПР (он внес всего два законопроекта — оба приняли), Владимира Драчева (предложил четыре законопроекта — приняли два), Дмитрия Исламова (три законопроекта — два приняли), Светланы Солнцевой (она стала соавтором четырех проектов закона, два из которых приняли), Сергея Чепикова (три законопроекта, все приняли) — все из «Единой России».

При этом Сергей Чепиков, в прошлом известный биатлонист, за пять лет «работы» в Госдуме нашел в себе силы высказаться всего один раз. Сделал он это еще в 2017 году. С тех пор Чепиков в парламенте молчал.

Такая низкая результативность не помешала депутатам вновь пойти на выборы. «Единая Россия» выдвинула Дмитрия Исламова от Кемеровской области, Сергея Чепикова — от Свердловской, Ольгу Пилипенко — от Орловской, а Андрея Коваленко — от Ярославской.

По нашим подсчетам, лидерами по количеству внесенных законопроектов стали члены «Справедливой России» Сергей Миронов (от него поступило 666 предложений) и Михаил Емельянов (582 законопроекта), а также депутат от ЛДПР Игорь Лебедев (552 предложения).

Спикер Госдумы Вячеслав Володин не считает, что эффективность депутата можно оценивать только по его выступлениям и количеству внесенных законопроектов. «Оптимально, когда депутат совмещает и активную работу в округе, и законодательную деятельность. Однако оценку работы депутатов даст только избиратель, определив, что для него в приоритете», — сказал Володин.

Алеся Мароховская, Анастасия Мельникова