Жара губительна для томатов: как помочь помидорам пережить жаркое и засушливое лето
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Июнь в этом году выдался жарким и засушливым во многих регионах России. Помидоры, поскольку растения это южные, при повышенных температурах растут и чувствуют себя относительно неплохо. Однако слишком сухой воздух при длительном зное может оказать на них негативное влияние.
Между тем, помочь помидорам в засуху несложно. Выполнив ряд простых действий, можно значительно увеличить урожай этой культуры на дачном участке в жаркое лето.
Полив в жару
Известно, что хорошо развиваются помидоры в том случае, если температура воздуха не повышается больше 35 °С днем и 19 °С ночью. Если температура будет выше, помидоры замедлят свой рост, чтобы как можно более рационально использовать влагу.
Предотвратить такую неприятность в жаркое лето можно, увеличив частоту поливов помидоров. Обычно томаты дачники в России поливают через день. Считается, что помидоры любят не слишком частые, но обильные поливы.
В сильную жару помидоры также можно поливать через день. Но воды в грядку при этом стоит наливать побольше. Хорошо будет, если почва в грядке будет оставаться влажной до следующего полива.
Можно также поливать помидоры каждый день, а в сильную жару и по 2 раза в день — утром и вечером. В этом случае воды для полива, конечно, можно использовать меньше.
Правила полива
Поливать помидоры, в засушливое лето в том числе, нужно только под корень. Никакого дождевания использовать нельзя. В противном случае на помидорах разовьется фитофтороз. Разумеется, поливы следует производить вечером или утром. Иначе солнечные лучи могут пожечь листочки и стебли.
Во время формирования завязей поливать помидоры следует чаще и обильнее, чем обычно. Это будет способствовать быстрому росту плодов.
Что делать, если скручиваются листочки
Часто дачники замечают, что в сильную жару у помидоров начинают скручиваться листочки. Неопытного огородника такое «поведение» растений может насторожить. На самом деле ничего страшного в скручивании листочков днем в жару у помидоров нет. Это не более, чем защитная реакция растений на зной. Вечером или ночью листочки, скорее всего, раскрутятся.
Как еще можно помочь помидорам в жару
Помимо обильных поливов, помочь помидорам в жару можно и другими способами. К примеру, грядку с томатами можно притенить. Сегодня в садоводческих магазинах продаются воздухопроницаемые материалы, предназначенные именно для этой цели.
Обычно такие материалы используются для защиты рассады в первые дни после переноса ее в грунт. Но можно применять их и в сильную жару для взрослых растений.
Также спасти помидоры от остановки развития в знойные дни поможет мульча. Насыпьте в грядки толстым слоем хорошо перепревший навоз или, к примеру, солому.
При температуре воздуха выше 40 °С желательно проводить ручное опыление томатов. Возможно, это не совсем так, но многие опытные дачники считают, что при такой температуре пыльца томатов частично становится стерильной.
Как помочь томатам в теплице: уход
В теплице при сильной длительной жаре у помидоров могут даже начать опадать завязи. Помимо описанных выше мер, в длительную жару в теплице для защиты помидоров нужно выполнять и другие действия. К примеру, теплицу в зной нужно очень хорошо проветривать. Окна и двери в ней лучше вообще не закрывать.
Также помидоры в теплице стоит опрыскать специальным средством, защищающим от жары. Такие средства изготавливаются на основе мела, диатомита или гипса, и купить их можно в садоводческом магазине.
Что делать нельзя
В Интернете иногда можно встретить совет обрезать у помидоров нижние листья в жару. Якобы тогда растения перестанут терять через них влагу и начнут развиваться лучше. Точка зрения это совершенно неправильная.
Убирать листья с томатов на самом деле нужно только в том случае, если кусты сильно загущены. Причем делают это опытные дачники вовсе не для того, чтобы защитить томаты от жары. Такая процедура, наоборот, обычно проводится в очень влажное лето и направлена на предотвращение развития фитофторы из-за плохого проветривания.
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