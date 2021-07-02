Скандалы: «Чтобы эти годы не были для них потерянными»

Алексей Улюкаев организовал в колонии экономический кружок, объясняя заключенным, что такое ипотека, потребительские кредиты, надежные способы сбережения средств и предпринимательство

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев, отбывающий срок за взятку, обучает заключенных основам экономики. Об этом Улюкаев рассказал в ответе на письмо корреспондента RT Константина Придыбайло. «По-прежнему работаю в библиотеке, стараясь помогать людям находить хорошие, полезные, развивающие книги, чтобы эти годы не были для них потерянными, чтобы они учились, узнавали то, что сможет быть полезным в их жизни», — написал бывший министр. Он ведет для заключенных экономический кружок, на занятиях которого пытается дать им «подобие систематического экономического образования». «Стараюсь давать ответы на актуальные, практически значимые для людей вопросы с тем, чтобы они не растерялись, вернувшись в «большой мир», — добавил Улюкаев.

Экс-министр отметил, что людей чаще всего интересуют вопросы ипотеки, потребительских кредитов, надежные способы сбережения средств, трудовое законодательство и предпринимательство. Улюкаев рассказал в письме, что одним и первых привился от COVID-19, в феврале. В исправительной колонии в Тверской области, где он отбывает наказание, введены карантинные меры — социальное дистанцирование, масочный режим.

В ноябре 2018 года Улюкаев рассказал о своей работе в библиотеке колонии № 1 Тверской области и отметил, что по возможности занимается йогой. Письмо бывшего министра опубликовал портал News.ru. В мае прошлого года адвокат Улюкаева Виктория Бурковская рассказывала ТАСС, что в колонии он ведет литературный кружок.

Президент Владимир Путин уволил Улюкаева с поста министра в связи с утратой доверия. Замоскворецкий суд Москвы в декабре 2017 года приговорил бывшего министра к восьми годам колонии и штрафу в 130,4 млн рублей, а также лишил права занимать некоторые должности в течение восьми лет с момента освобождения. В 2018 году Улюкаев оплатил штраф.

Сергей Мингазов