Шампунь, миндальное или кокосовое масло: как избавиться от запаха жжения после термической укладки волос

Запах жжения чаще всего возникает в результате неправильно выполненной укладки со слишком высокой температурой. Волосы можно обжечь щипцами для завивки, феном или выпрямителем. Тепло может лишить ваши волосы натуральных белков и масел, что приведет к повреждению. Рассмотрим, как защитить волосы при укладке и как избавиться от запаха жжения, если же вы уже навредили своим прядям.

Как предотвратить горение волос?

Если вы любите делать укладки с использованием утюжков, фена – не забудьте применять средства по уходу, которые защищают пряди от термических и механических повреждений. Термозащитные средства обычно представляют собой спрей – наносятся на всю длину волос перед укладкой. Выпрямляя или завивая волосы, старайтесь не держать устройство, излучающее тепло, на волосах слишком долго. Воспользуйтесь опциями контроля температуры – установите как можно более низкую температуру, чтобы не повредить волосы.

Имейте в виду, что некоторые типы волос, например тонкие, более склонны к термическим ожогам. В вашем случае одной тепловой укладки может хватить, чтобы полностью разрушить структуру прядей.

Запах жжения на волосах

Если вы все же переусердствовали с воздействием высоких температур на волосы при их укладке, они начинают пахнуть жженым углем. Здоровые пряди всегда будут пахнуть чистотой, но если вы перестарались, есть несколько советов, которые вам помогут избавиться от неприятного запаха.

Домашние средства от обгоревших волос

Если вы обожгли волосы и запах не исчез после мытья, попробуйте добавить в шампунь немного ароматных масел. Вы также можете попытаться нейтрализовать запах натуральным маслом, например миндальным или кокосовым. Специалисты рекомендуют после мытья расчесать пряди с использованием средства, оставить на 15 минут, а затем снова их вымыть.

Жирные кислоты, содержащиеся в масле, проникают в структуру волос, глубоко увлажняя и питая их. Также после использования средства на прядях остается приятный аромат.

Алоэ и оливковое масло

Эта маска приготовлена ​​из двух ингредиентов с хорошо известными свойствами и может применяться в косметических и оздоровительных целях. Конечно, речь идет об алоэ и оливковом масле.

Алоэ прекрасно питает и восстанавливает волосы, стимулируя их рост. Оно помогает удалить посторонние запахи с прядей. Предотвращает их высыхание и защищает от вредного воздействия высокой температуры или химических веществ.

Пищевая сода

Если ничего не помогает, попробуйте пищевую соду, которая отлично поглотит запахи. Добавьте небольшую ложку в бутылку с шампунем и хорошо встряхните. Вымойте голову средством как обычно.