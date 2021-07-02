Pro Beauty со Светланой Абрамовой: Анна Чурина о содержимом своей косметички и любимых бьюти-лайфхаках

Расскажу забавную бьюти-историю. Я была на съемках в городе Салигалич, север, численность населения – тысяч десять, если не меньше. Мы снимали зимой, и у меня проявилась аллергия на холод. Я просто умирала, думала: господи, чем мне помазать лицо после съемок. И мне посоветовали местные женщины купить аптечный крем “Радевит”. Очень насыщенный, простой, без всяких отдушек. Просто бальзам, который ты на себя нанес, что нужно – впиталось, остаток снял салфеткой. И я утром проснулась – прекрасно!

– рассказала Анна Чурина в интервью Светлане Абрамовой, отметив, что в обычное, “не экстремальное” время предпочитает продукты марки Guerlain и средства из Кореи:



Люблю воду с маслом и золотыми частицами Guerlain. Очень классно и после рабочего дня нанести на лицо, либо под косметику. Еще люблю их сыворотку, чаще всего наношу вечером. Я не могу жить без патчей. Мои любимые – золотые корейские матчи с улиткой и золотом. Во-первых, я их держу в холодильнике. Во-вторых, наношу их не только под глаза, но и на лоб, на носогубные складки, на шею.

О других лайфхаках и любимых средствах – в видеоинтервью Светлане Абрамовой.