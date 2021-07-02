Как вывести пятна черной плесени с одежды: метод с бурой и аптечным средством

В клиринговых компаниях часто работают очень опытные специалисты, знающие, как удалить самые стойкие пятна с одежды, мебели или пола. Одним из таких профессионалов является Каролина Макколи из Австралии. У женщины есть свой блог в Интернете, в котором она делится с подписчиками секретами своей профессии.

Не так давно Каролина рассказала пользователям, как можно легко удалить с одежды самые неприятные пятна, включая следы от черной плесени.

Как убрать черную плесень с одежды

Когда человек видит на одежде пятна черной плесени, первым желанием у него становится выкинуть испорченную вещь. Однако, по словам Каролины, делать это совершенно не обязательно. Пятна черной плесени можно полностью удалить с одежды. При этом не останется и никакого неприятного запаха.

Что понадобится

Для удаления пятен черной плесени с одежды в домашних условиях будут нужны:

бура — 1/2 стакана;перекись водорода — 1/4 стакана;горячая вода — 5-10 литров.

Чтобы удалить пятна, Каролина советует налить воду в тазик и растворить в ней буру и перекись. Далее, пока идет реакция, нужно сразу же закинуть в воду пострадавшую от сырости вещь.

Держать одежду в растворе в последующем нужно несколько часов.

За это время пятна пропитаются раствором, отмокнут и в последующем легко отстираются.

После замачивания следует положить вещь в стиральную машину, добавить порошок, немного уксуса для смягчения и постирать.

Уксус, по словам Каролины, при стирке вещей, загрязненных черной плесенью, использовать следует обязательно. Достав одежду из стиральной машинки, как уверяет блогер, хозяйка с гарантией в 100 % увидит, что никаких пятен на ней больше нет.

Вещь будет выглядеть как новая.

Хитрость при отстирывании масляных пятен

Еще одним видом трудновыводимых пятен, которые также часто встречаются на одежде, являются масляные. Ответ на вопрос о том, как вывести масляное пятно с одежды, по мнению Каролины, также несложен.

Чтобы доказать действенность своего метода, женщина даже специально вылила на футболку немного масла. Далее она взяла салфетку и промокнула пятно. Затем засыпала его толстым слоем пищевой соды и оставила отходить на час.

На следующем этапе блогер налила в миску горячую воду и добавила в нее большое количество стирального порошка. Удалив с футболки соду, Каролина тщательно протерла пятно приготовленным раствором, используя зубную щетку. На заключительном этапе блогер постирала футболку в стиральной машине. Через некоторое время она достала абсолютно чистую вещь.

Как мыть паркет: убираем трудновыводимые пятна

Делится Каролина с подписчиками, конечно, не только способами отстирывания одежды. К примеру, блогер предложила пользователям Сети простую и недорогую методику удаления пятен с паркета.

Паркет — покрытие, обращаться с которым нужно бережно. Но зачастую владельцы квартир и домов испытывают трудности с удалением с такой отделки пола разного рода пятен. Для тщательной очистки паркета и удаления с него всех пятен Каролина рекомендует использовать домашнее средство, приготовленное из таких ингредиентов:

горячая вода — 2 стакана;белый уксус — 1/4 стакана;жидкость для мытья посуды — 8 ч. л.

Все ингредиенты следует смешать в одной емкости до однородности. Далее нужно взять швабру и смочить ее рабочую поверхность приготовленным раствором. Швабру для очистки паркета, по словам Каролины, лучше выбирать с покрытием из микрофибры. Такой материал удаляет загрязнения и пятна гораздо эффективнее. В раствор при желании можно добавить несколько капель любимого эфирного масла.

Смоченной шваброй нужно сначала пройтись по всем особо загрязненным местам. Далее следует ополоснуть швабру, отжать, снова смочить приготовленным раствором и протереть несколько метров пола. Повторять процедуру смачивания и ополаскивания нужно до тех пор, пока пол не будет протерт по всей площади.