Избегать слова «успокойся», или Как не пойти на поводу у конфликтующего человека на отдыхе

Путешествие с друзьями и семьей не всегда проходит безоблачно. Даже между самыми близкими людьми иной раз возникают споры и конфликты, разногласия по поводу вещей, которые могут показаться простыми, но одинаково важными для каждого человека. От того, как мы справимся с этим конфликтом, зависит сила и долговечность нашей дружбы, а также наш успех в создании связей, которые будут длиться всю жизнь. Вот как сглаживать спорные ситуации на отдыхе.

Три основных типа конфликтов

Психологи отмечают, что есть всего 3 типа группового конфликта, и некоторые из них действительно продуктивны: конфликт задач (разногласия по поводу задачи группы), конфликт процессов (разногласия по поводу каких-то совместных действий), конфликт отношений (межличностные разногласия, не связанные с задачей группы). Когда мы с кем-то спорим, эмоции могут накаляться. Вот что в этом случае нужно делать.

У всех нас есть врожденная потребность подходить к ситуациям, вызывающим эмоции, или избегать их, и у всех нас есть разные уровни этой потребности. Это называется переживанием эмоций. Люди с высокими оценками нуждаются в аффекте точно так же, как в чувстве. У них врожденная потребность в конфликтах, они получают от них драйв. Им нравится переживание эмоций, будь то положительные или отрицательные.

Есть также люди, у которых от природы низкий уровень потребности в аффектах. Они стараются избегать ситуаций, вызывающих эмоции. Эти люди не любят смотреть грустные фильмы, они не получают удовольствие от конфронтации, инстинктивно желая избежать негативных эмоций, связанных с этими ситуациями. Определив, к какой группе вы относитесь, вы сможете лучше понять, как действовать во время конфликта.

Помните, что мы разные

Путешествуете ли вы с близкой компанией друзей или с семьей, хорошо помнить, что все люди разные. Различия в личности и эмоциональных потребностях могут вызвать недопонимание и разные точки зрения. Следовательно, полезно осознавать это и чутко относиться к этим различиям. Даже если вы семья и живете вместе много лет, ваши природные особенности могут отличаться.

Узнайте заранее, чего хотят все

Еще на этапе планирования отдыха обязательно обсудите, куда бы каждый из членов группы хотел отправиться, как им нравится путешествовать, где ночевать, какой вид отдыха выбрать. В зависимости от того, насколько вы близки, возможно, вы уже имеете некоторое представление о том, что нравится вашим друзьям или семье. Продумайте максимально все мелочи, обсудите их все вместе.

Исследования отмечают, что при планировании отпуска люди испытывают множество положительных эмоций – от чувства поддержки того, кто определяет план, до фантазийных чувств. Кроме того, люди ожидают, что отпуск станет побегом от повседневного давления, разочарований, трудностей. Поэтому серьезные дискуссии на эти темы лучше всего обсудить до начала поездки.

Не каждое мероприятие должно быть групповым

Наши личности разные, и у всех разные предпочтения в том, как мы ориентируемся в мире. Люди делятся на экстравертов и интровертов, они получают энергию по-разному. Вашим друзьям-интровертам может понадобиться время наедине с собой, им может потребоваться время, чтобы обдумать все, и они, вероятно, захотят отдохнуть перед общением.

Экстраверты восстанавливают энергию, делая что-то активное, они могут с удовольствием разговаривать весь день и, скорее всего, будут получать удовольствие от перехода от одного социального занятия к другому. Точно так же экстраверты и интроверты выполняют задачи с разной скоростью. Экстраверты предпочитают больше делать, а интроверты — думать. Помня о потенциальных различиях, вы сможете избежать многих конфликтов.

Правильно разрешайте конфликты

Как бы мы ни старались, иногда конфликт невозможно предотвратить. Если возникли разногласия, главное — общайтесь, проговаривайте проблемы. Однако время важно. Когда мы злимся, в мозгу запускаются химические реакции, вызывающие временные изменения в тех частях мозга, которые контролируют мысли и суждения. Поэтому не пытайтесь разрешить конфликт за мгновение.

Дайте друг другу время остыть, чтобы вы действительно смогли продолжить обсуждение. Но при этом избегайте слова «успокойся», это еще больше раздражает. Уважайте себя и свои ценности, но и других тоже. Изучите их, чтобы определить общие и совместимые интересы, которые вы разделяете. Слушайте внимательно, затем говорите так, чтобы вас поняли. Слушание — это еще не понимание.

Помните о цели

Говорите только по теме конфликта, пусть при этом каждый изложит свою точку зрения. Не атакуйте, не грубите, не оскорбляйте. Помните, что ваша цель — не обострить конфликт, а уладить размолвку. На первом месте должно быть желание договориться. Если вы не сможете склонить на свою сторону другого человека, то найдите какой-то компромисс. Его можно достичь только в доверительной, спокойной обстановке.