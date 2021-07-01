Супружеская неверность и другие темы, которые не стоит обсуждать с детьми

Родителям нужно стараться быть более открытыми со своими детьми. Нередко малыши просят маму или папу поделиться своим опытом или рассказать о некоторых вещах, которым они хотели бы научиться.

Однако стоит знать меру и не быть слишком откровенными. Существуют особые темы для обсуждений, которые родителям стоит ограничить при разговоре со своим ребенком.

В данной статье мы рассмотрим 8 тем, которые не стоит обсуждать с детьми.

Финансовые трудности

С одной стороны, детям может быть полезно узнать, когда их родители не могут позволить себе все дорогие вещи, которые они хотят иметь. Но посвящать ребенка в истории о финансовых трудностях не лучшая идея.

Если родители действительно испытывают сильные затруднения и дети в курсе всех дел, это может вызвать беспокойство и тревогу даже в нежном возрасте.

Ребенку не следует беспокоиться о том, чем его накормят и купят ли ему игрушки, потому что это задача родителей. Мать и отец должны знать о границах, куда детей нельзя допускать, чтобы не навредить их состоянию.

Супружеская неверность между родителями

Обман – это нехорошо и неприемлемо для всех людей. Но, к сожалению, это происходит довольно часто и по многим причинам. Перед тем как рассказывать своему ребенку об изменах своего мужа или жены, хорошо подумайте, как это может отразиться на его психике.

Причина, по которой вы не должны слишком подробно делиться этой информацией, заключается в том, что есть большая вероятность, что ваш ребенок начнет ненавидеть и мстить родителю, который завел на стороне роман. Он может замкнуться в себе и сильно переживать.

Независимо от того, насколько эмоционально обижены родители друг на друга, никогда не впутывайте в данную ситуацию детей.

Если у родителей проблемы в отношениях

Мать и отец должны стараться обращать внимание на то, что они говорят, особенно когда решают рассказать своим детям о проблемах в отношениях. Если мама или папа постоянно жалуются и обвиняют друг друга в каких-то ситуациях, то у ребенка в итоге могут развиваться негативные чувства по отношению к одному из родителей.

Плохо отзываться о своем супруге при ребенке

Например, мама ни при каких обстоятельствах не должна говорить плохие вещи про отца своих детей. Зачастую родители пытаются убедить ребенка встать на чью-либо сторону или заставить своего партнера выглядеть неприглядно в глазах малыша.

Безусловно, это неправильный поступок, даже если ваш муж или жена совершили ошибку. В жизни ребенка существуют оба родителя, и он должен иметь возможность быть как с мамой, так и с папой.

Когда один родитель наговаривает на другого, он умышленно настраивает ребенка против него. Особенно если родители находятся в разводе и главный опекун недоброжелательно отзывается о бывшем партнере.

Сомнения в родительских навыках

Если родители сомневаются в собственных родительских способностях, важно не делиться этими сомнениями со своими детьми. Естественно, что ребенок должен получать от своих родителей все самое лучшее. Он искренне считает, что его мать или отец знают, что делать. Если мама и папа признают, что сомневаются в своих способностях воспитывать детей, это может заставить малыша иначе думать о своих родителях.

Слабости, которые родители видят в себе

Единственная хорошая идея – поделиться со своим ребенком недостатками, которые вы видите в себе, если в истории рассказывается, как вы преодолели либо приняли эти слабые стороны.

Рассказывая о том, что вам в себе не нравится, некоторые дети могут начать искать собственные недостатки и смотреть на родителей в ином свете. Если вы покажете малышу, что вы уверенный родитель, это придаст уверенности и вашему ребенку.

Если вы сомневаетесь в интеллекте своего ребенка

Если вы сомневаетесь в интеллекте своего ребенка, вам, вероятно, следует постараться быть как можно более тактичными и понимающими.

Если ваш ребенок знает или догадывается, что вы ставите под сомнение его умственные способности, он, скорее всего, будет чувствовать себя подавленно. Подобное отношение может задеть его чувства, а также заставить думать о том, что он никуда не годится.

Некоторые дети могут посчитать, что если их собственные родители, самые близкие люди, сомневаются в них, то им следует учиться и развиваться еще больше. Однако другие будут действовать прямо противоположно тому, чего хотят родители.

Что на самом деле родители думают о своих детях

Иногда дети способны вывести своих родителей из себя и заставить их злиться. Однако мамам и папам не следует полностью рассказывать ребенку о том, что они на самом деле чувствуют в данный момент. Например, если вы находите своего ребенка очень раздражающим, сказав ему, что он надоедливый, вы можете задеть его чувства и развить неуверенность в себе.

Итак, это некоторые из тем, которые не следует обсуждать с детьми. Хотя открытость между родителем и ребенком важна, всему есть свои пределы.

То, что родитель говорит ребенку, отпрыск будет нести в себе несколько лет или даже всю жизнь. По этой причине важно всегда помнить и следить за тем, что вы произносите, чтобы эти слова никогда не обидели малыша.