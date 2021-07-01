 

Скандалы: Антикризисный пиар не помог Андрею Бочарову

01.07.2021, 14:32, Разное
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Пресс-служба волгоградского губернатора неумело объяснила, что главе региона через рубашку делали не прививку от ковида, а измеряли… давление, чем еще больше убедила всех в действительности подлога

На фотографии, опубликованной в СМИ, отчетливо видно, что ни о каком уколе речи быть не может. В социальных сетях распространяется фотография, на которой губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову делают прививку. Недавно чиновник заявил, что ревакцинировался от ковида. «Таких вирусов у нас ещё не было», — сказал Бочаров. А сразу после ревакцинации СМИ опубликовали фотографии этой медицинской процедуры. Выглядит она более чем странно — на картинке создается полное впечатление, что медсестра делает прививку через одежду.

Заподозрившие подвох журналисты иронизируют: «впервые в мировой истории врачи смогли сделать бесконтактную прививку — прямо через рубашку привили губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова…»

В пресс-службе губернатора поспешили ответить, что фотография, дескать, старая, и Бочарову на ней вообще меряют давление. Разумеется, никто в эту версию не поверил.



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