Российских дачников обяжут выращивать морковь

В целях обеспечения продовольственной безопасности РФ и в рамках борьбы с инфляцией правительство приняло постановление, которым регламентируется новый порядок земледелия на приусадебных участках и землях сельскохозяйственного пользования.

Согласно документу, правительство получило право оказывать влияние на урожаи сельхозкультур «в интересах национальной продовольственной безопасности». Из формулировки следует, что прямым постановлением премьер-министра могут быть введены новые нормы, которые позволят оперативно устранять дефицит фруктов и овощей в торговых точках. В связи с пандемией коронавирусной инфекции летом 2021 года фермерским хозяйствам и владельцам дачных участков надлежит увеличить посевные площади под морковь.

– Морковь – один из главных овощей, который используется россиянами, в том числе и при приготовлении блюд. Если значительно растут цены на морковь, автоматически стоимость многих блюд повышается, а это удар по благосостоянию граждан. Чтобы избежать дефицита в будущем постановлением председателя правительства Российской Федерации вводится обязанность увеличить количество посевных площадей под высадку моркови всем владельцам фермерских хозяйств, агрохолдингов и приусадебных участков. Так, мы реализуем прямое поручение Президента, – заявил глава правительства Михаил Мишустин.

Премьер-министр также дал поручение Минсельхозу определить нормативы урожайности моркови на 1 кв.метр и разработать комплекс мотивирующих штрафных мер для тех владельцев земельных участков, которые не смогут выполнить требование правительства. Дополнительно будет составлен список стратегически важных для национальной продовольственной безопасности России сельхозкультур, подлежащих правительственному регулированию. Помимо моркови, в него войдут картофель, сахарная свекла, репа, редис, редька чёрная, кукуруза, подсолнечник, горох, фасоль, тыква, брюква и пальма масличная.

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